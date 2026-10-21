SpaceX Aktie 156888148 / US84615Q1031
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SpaceX Verkaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für SpaceX nach der Vorlage der Zahlen zum dritten Quartal von 100 auf 125 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Der KI-Bereich habe stark von der Vermietung von Rechenleistung und der Starlink-Expansion profitiert, schrieb Markus Leistner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sehr hohe Investitionen belasten hingegen den freien Cashflow. Eine Megafusion mit Tesla werde immer wahrscheinlicher, ergänzte er./ck/rob/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SpaceX Verkaufen
|
Unternehmen:
SpaceX
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Verkaufen
|
Kurs*:
$ 161.72
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Verkaufen
|
Kurs aktuell:
$ 163.50
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Markus Leistner
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KGV*:
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