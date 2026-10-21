SpaceX 133.80 CHF 10.53% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für SpaceX nach der Vorlage der Zahlen zum dritten Quartal von 100 auf 125 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Der KI-Bereich habe stark von der Vermietung von Rechenleistung und der Starlink-Expansion profitiert, schrieb Markus Leistner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sehr hohe Investitionen belasten hingegen den freien Cashflow. Eine Megafusion mit Tesla werde immer wahrscheinlicher, ergänzte er./ck/rob/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 15:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 15:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.