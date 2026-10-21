Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’541 0.4%  SPI 20’502 0.5%  Dow 52’653 0.3%  DAX 25’615 1.2%  Euro 0.9259 -0.1%  EStoxx50 6’200 1.3%  Gold 4’138 0.3%  Bitcoin 69’581 1.6%  Dollar 0.8250 0.0%  Öl 108.3 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche149905998UBS24476758Nestlé3886335ABB1222171Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Holcim1221405Rheinmetall345850
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Spannungsfeld vor Quartalszahlen: So steht es um die Aktien von Arista und Cisco
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
Novartis-Aktie steigt leicht: EU-Zulassung für Cosentyx bei PMR-Krankheit erhalten
Bitcoin im Fokus: Was der Halving-Countdown für die Bodenbildung signalisiert
Booking-Aktie tiefer: EU nimmt Reiseportal wegen Betrugsfällen unter die Lupe
Suche...
ETF Sparplan

SpaceX Aktie 156888148 / US84615Q1031

133.80
CHF
12.74
CHF
10.53 %
17:30:00
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

21.10.2026 16:49:13

SpaceX Verkaufen

SpaceX
133.80 CHF 10.53%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für SpaceX nach der Vorlage der Zahlen zum dritten Quartal von 100 auf 125 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Der KI-Bereich habe stark von der Vermietung von Rechenleistung und der Starlink-Expansion profitiert, schrieb Markus Leistner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sehr hohe Investitionen belasten hingegen den freien Cashflow. Eine Megafusion mit Tesla werde immer wahrscheinlicher, ergänzte er./ck/rob/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 15:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 15:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf SpaceX

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender SpaceX-Kurs >5
Fallender SpaceX-Kurs >5 >10 >20
Zusammenfassung: SpaceX Verkaufen
Unternehmen:
SpaceX 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Verkaufen 		Kurs*:
$ 161.72 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Verkaufen 		Kurs aktuell:
$ 163.50 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Markus Leistner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu SpaceX

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu SpaceX

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
16:49 SpaceX Verkaufen DZ BANK
13:37 SpaceX Overweight Barclays Capital
12:55 SpaceX Outperform Bernstein Research
19.10.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
19.10.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

SpaceX 133.66 10.41% SpaceX