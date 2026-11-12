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NASDAQ 100-Entwicklung 12.11.2026 16:01:00

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 gibt zum Handelsstart nach

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 gibt zum Handelsstart nach

Der NASDAQ 100 gibt seine Gewinne vom Vortag am Morgen wieder ab.

Am Donnerstag tendiert der NASDAQ 100 um 15:58 Uhr via NASDAQ 0.54 Prozent tiefer bei 28’220.91 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 1.48 Prozent auf 27’953.91 Punkte an der Kurstafel, nach 28’374.25 Punkten am Vortag.

Bei 27’940.58 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 28’293.96 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 3.51 Prozent. Der NASDAQ 100 wies vor einem Monat, am 12.10.2026, einen Stand von 30’664.70 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 12.08.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 29’742.60 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, bei 25’517.33 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 11.96 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 31’361.37 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 22’841.42 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Broadcom (+ 5.20 Prozent auf 363.19 USD), SpaceX (+ 3.49 Prozent auf 144.63 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 2.78 Prozent auf 568.26 USD), Amazon (+ 2.08 Prozent auf 271.71 USD) und Regeneron Pharmaceuticals (+ 1.42 Prozent auf 973.05 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Nebius (-16.73 Prozent auf 128.81 USD), NVIDIA (-7.89 Prozent auf 160.02 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-7.65 Prozent auf 112.99 USD), CoreWeave (-7.36 Prozent auf 56.30 USD) und Sandisk (-5.52 Prozent auf 923.69 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 65’494’039 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4.571 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4.62 zu Buche schlagen. Mit 6.60 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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