WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881
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WACKER CHEMIE Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Wacker Chemie bei unverändertem Kursziel von 99 Euro von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Die Preise hielten sich, die Absatzvolumina nähmen ab - dies sei die Erkenntnis aus den Quartalsberichten in der Chemiebranche, schrieb Katie Richards am Freitagabend. Sie setzt daher noch stärker auf die Auswahl von Einzelwerten. Die Markterwartungen an Wacker seien für 2027 eher gering. Dabei sieht sie überproportionale Chancen im Polysilizium-Geschäft und mögliche EU?Unterstützung bei den Silikonen./ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Overweight
|
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
99.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
81.35 €
|
Abst. Kursziel*:
21.70%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
81.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.47%
|
Analyst Name::
Katie Richards
|
KGV*:
-
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