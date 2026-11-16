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WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881

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16.11.2026 07:48:51

WACKER CHEMIE Overweight

WACKER CHEMIE
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Wacker Chemie bei unverändertem Kursziel von 99 Euro von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Die Preise hielten sich, die Absatzvolumina nähmen ab - dies sei die Erkenntnis aus den Quartalsberichten in der Chemiebranche, schrieb Katie Richards am Freitagabend. Sie setzt daher noch stärker auf die Auswahl von Einzelwerten. Die Markterwartungen an Wacker seien für 2027 eher gering. Dabei sieht sie überproportionale Chancen im Polysilizium-Geschäft und mögliche EU?Unterstützung bei den Silikonen./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 22:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Overweight
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
99.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
81.35 € 		Abst. Kursziel*:
21.70%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
81.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21.47%
Analyst Name::
Katie Richards 		KGV*:
-
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07:48 WACKER CHEMIE Overweight Barclays Capital
11.11.26 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
30.10.26 WACKER CHEMIE Sell Deutsche Bank AG
30.10.26 WACKER CHEMIE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
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