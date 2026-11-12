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12.11.2026 13:36:36
US-Unterhändler treffen Kremlchef Putin in Moskau
MOSKLAU (awp international) - Der russische Staatschef Wladimir Putin hat die US-Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner in Moskau empfangen zu weiteren Gesprächen über einen Ausweg aus dem Ukraine-Krieg. Das meldeten russische Medien aus dem Kreml. Putin sagte demnach, er wolle die Einschätzung der Abgesandten von US-Präsident Donald Trump zu den jüngsten Verhandlungen mit Vertretern Kiews und Moskaus der vergangenen Tage in Abu Dhabi hören.
Witkoff würdigte der russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge den kommenden Gefangenenaustausch, den die Kriegsparteien vereinbart haben. Ausserdem wollen die Amerikaner bei Putin für eine Einbindung der Europäer in die Ukraine-Verhandlungen werben. Für Witkoff ist es allein in diesem Jahr das vierte Treffen in Russland.
Die Amerikaner fliegen nach der Unterredung mit Putin weiter nach Dublin. Dort wollen sie den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und die europäische Seite informieren./fko/DP/mis
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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SpaceX am 12.11.2026
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Die Börsen in Asien zeigen sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben. Der heimische und der deutsche Leitindex erklommen am Donnerstag neue Rekordhochs.