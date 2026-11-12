Verluste in New York: NASDAQ Composite legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein

Am Donnerstag tendiert der NASDAQ Composite um 15:58 Uhr via NASDAQ 0.44 Prozent schwächer bei 25’354.11 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 1.47 Prozent auf 25’092.11 Punkte an der Kurstafel, nach 25’466.19 Punkten am Vortag.

Bei 25’068.28 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 25’401.16 Punkten den höchsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 2.33 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 12.10.2026, einen Stand von 27’245.90 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 12.08.2026, stand der NASDAQ Composite noch bei 26’588.49 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 12.11.2025, einen Stand von 23’406.46 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9.12 Prozent nach oben. Bei 27’722.75 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 20’690.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Nortech Systems (+ 6.26 Prozent auf 11.38 USD), Trustmark (+ 5.16 Prozent auf 47.91 USD), SpaceX (+ 3.49 Prozent auf 144.63 USD), Erie Indemnity (+ 2.14 Prozent auf 278.00 USD) und Amazon (+ 2.08 Prozent auf 271.71 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Digi International (-20.13 Prozent auf 53.48 USD), Donegal Group B (-16.12 Prozent auf 23.73 USD), Hancock (-10.78 Prozent auf 64.58 USD), Century Casinos (-9.09 Prozent auf 0.50 USD) und AXT (-9.05 Prozent auf 42.72 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 65’494’039 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.571 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie mit 1.20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SIGA Technologies-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19.11 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch