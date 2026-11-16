Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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Richemont Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Richemont von 240 auf 215 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der massive Abschwung in Nahost bedeute keine Änderung der Marken-Dynamik des Luxuskonzerns, schrieb Luca Solca am Freitag nach der Telefonkonferenz zur Halbjahresbilanz. In allen anderen Regionen sei es weitgehend erwartungsgemäß gelaufen. Die Schweizer stünden weiter im starken Kostengegenwind./rob/ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 15:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Richemont Outperform
|
Unternehmen:
Richemont
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
215.00 CHF
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
169.45 CHF
|
Abst. Kursziel*:
26.88%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
170.06 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.43%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
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