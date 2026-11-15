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Meilenstein für SpaceX 15.11.2026 08:54:29

SpaceX-Aktie im Fokus: Starship-Oberstufe erstmals aufgefangen, was der Meilenstein für Anleger bedeutet

SpaceX-Aktie im Fokus: Starship-Oberstufe erstmals aufgefangen, was der Meilenstein für Anleger bedeutet

Erstmals ist eine Starship-Oberstufe nach einem Flug durchs All in den Greifarmen des Startturms gelandet, und Analysten sehen darin mehr als einen technischen Erfolg.

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  • SpaceX fängt erstmals die Oberstufe seiner Starship-Rakete am Startturm auf
  • Den Booster Super Heavy konnte das Unternehmen dagegen nicht bergen
  • Bernstein sieht SpaceX rund zehn Jahre vor der Konkurrenz

Das Raumfahrtunternehmen SpaceX hat am Samstag erstmals die obere Stufe seiner Starship-Rakete mit den Greifarmen des Startturms aufgefangen. Damit rückt das Ziel einer schnellen Wiederverwendbarkeit näher, die Analysten als Schlüssel für viele und zugleich kostengünstige Starts sehen. Nach knapp einem Tag in der Erdumlaufbahn kehrte das Starship zur Startanlage in Texas zurück, SpaceX gratulierte seinem Team auf der Plattform X zu der Leistung.

Booster verloren, Oberstufe gefangen

Ganz nach Plan verlief der 15. Testflug allerdings nicht. Eigentlich wollte SpaceX erstmals beide Raketenstufen auffangen. Der Booster Super Heavy kehrte zwar kurz nach dem Start am Freitag zur Erde zurück, stürzte aber kontrolliert ins Meer und ging in Flammen auf, wie dpa-AFX berichtete. Bei drei vorherigen Flügen hatte das Auffangen des Boosters bereits geklappt. Die Oberstufe setzte dagegen in der Erdumlaufbahn Satelliten für den Internetdienst Starlink aus und landete nach rund 14 Erdumrundungen in den Greifarmen. Einen solchen Versuch hatte es zuvor noch nie gegeben. Beim vorangegangenen Testflug im September 2026 hatte das Starship erstmals die Umlaufbahn erreicht, war aber rund drei Stunden später kontrolliert in den Pazifik gestürzt.

Warum die Wiederverwendbarkeit für die SpaceX-Aktie zählt

Für die Bewertung des Unternehmens hat der Erfolg nach Ansicht von Analysten grosses Gewicht. Volle Wiederverwendbarkeit sei der Schlüssel für hohe Startfrequenzen und niedrigere Kosten pro Transport in den Orbit, schrieb Bernstein Research laut MarketWatch am Freitag vor dem Start in einer Kundenstudie. Beides sei zentral für die Pläne von SpaceX-Chef Elon Musk, ein Netz von Rechenzentren im All aufzubauen. Grundsätzliche physikalische oder technische Hürden sehen die Analysten dafür nicht, entscheidend sei vielmehr, wie schnell SpaceX Kapazität in die Umlaufbahn bringen könne. Der Nachweis der Wiederverwendbarkeit sei der wichtigste Schritt, um eine Bewertung im Billionenbereich zu stützen. Die Analysten der Citigroup hatten eine vollständig wiederverwendbare Rakete bereits am Donnerstag als „heiligen Gral“ der Raketentechnik bezeichnet.

Bernstein sieht grossen Vorsprung vor der Konkurrenz

Die Konkurrenz ist laut Bernstein noch weit entfernt. SpaceX habe die Wiederverwendung bereits 2016 mit seiner Falcon-9-Rakete gezeigt, China habe erst 2026 erstmals einen Booster auf einer Plattform im Meer aufgefangen. Damit liege SpaceX „im Grunde zehn Jahre“ vor seinen Wettbewerbern. Bernstein Research bestätigte Ende Oktober seine Kaufempfehlung für die SpaceX-Aktie und hob das Kursziel von 248 auf 268 US-Dollar an.

Von den 33 Wall-Street-Analysten, die in den vergangenen drei Monaten 12-Monats-Kursziele für SpaceX abgegeben haben, empfehlen 27 die Aktie zum Kauf, während fünf zum Halten raten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 246,30 US-Dollar, wobei die Prognosen zwischen einem Höchstwert von 500,00 US-Dollar und einem Tiefstwert von 140,00 US-Dollar liegen. Das durchschnittliche Kursziel entspricht einem Aufwärtspotenzial von 77,05 Prozent gegenüber dem letzten Kurs von 139,11 US-Dollar.

Was der Meilenstein für Anleger bedeutet

Ein einzelner gelungener Fang macht das Verfahren noch nicht zur Routine, wie der Verlust des Boosters auf demselben Flug zeigt. Für die These einer schnellen Wiederverwendbarkeit kommt es nun darauf an, ob SpaceX beide Stufen zuverlässig bergen und in kurzer Zeit erneut starten kann. Davon hängen nicht nur die Pläne für Rechenzentren im All ab, sondern auch die Mondmissionen der US-Raumfahrtbehörde Nasa, die mit dem Starship Astronauten zum Mond bringen will. Abseits der Technik bleibt zudem ein politisches Risiko: Demokratische US-Senatoren verlangen von SpaceX bis zum 30. November Antworten zur Drosselung von Starlink in der Ukraine.

Julia Walter, Redaktion Finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

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