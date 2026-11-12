|Trading Signals
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12.11.2026 10:07:06
Henkel: Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.
Beide Geschäftsbereiche auf Wachstumskurs
Der Reihe nach: Zunächst ein Blick auf den Konzernumbau, der sich zunehmend auszahlt. Im dritten Quartal steigerte Henkel den Umsatz um elf Prozent auf 5.71 Milliarden Euro. Zu dem Wachstum trugen sowohl höhere Preise als auch steigende Absatzmengen bei. Letztere legten bereits das fünfte Quartal in Folge zu. Ein wichtiges Signal, schliesslich hatte der Konzern in der Vergangenheit vor allem über Preiserhöhungen zugelegt.
Besonders dynamisch entwickelte sich das Geschäft mit Klebstoffen. Die Sparte Adhesive Technologies, in der Henkel mit einem Weltmarktanteil von rund 15 Prozent führend ist, steigerte den Umsatz um knapp zwölf Prozent auf 3.03 Milliarden Euro. Organisch betrug das Wachstum 7.9 Prozent. Vor allem die zunehmende Nachfrage nach Spezialklebstoffen für Halbleiter, Elektronik und Rechenzentren sorgt für Rückenwind. Im Bereich Mobilität und Elektronik schnellten die organischen Erlöse um 12.1 Prozent nach oben. Damit profitieren die Düsseldorfer zunehmend vom weltweiten KI-Boom. Finanzchef Marco Swoboda rechnet im Geschäft mit Klebstoffen für Rechenzentren und KI-Anwendungen in den kommenden Jahren sogar mit zweistelligen Wachstumsraten.
Auch die Konsumgütersparte Consumer Brands, in der Marken wie Persil, Schwarzkopf und Syoss gebündelt sind, kommt voran. Der Umsatz legte um gut ein Zehntel auf 2.64 Milliarden Euro zu, organisch betrug der Zuwachs knapp fünf Prozent. Besonders gefragt waren Waschmittel sowie Haarpflegeprodukte. Die Zusammenlegung der früher getrennten Geschäftsbereiche zeigt damit zunehmend Wirkung. Schlankere Strukturen, niedrigere Kosten und ein stärkerer Fokus auf profitable Marken verbessern die Wettbewerbsfähigkeit.
Höhere Ziele, weitere Übernahmen
Angesichts der guten Geschäftsentwicklung hat Henkel Ende Oktober seine Jahresprognose erhöht. Für 2026 erwartet der Vorstand nun ein organisches Umsatzwachstum von drei bis vier Prozent, nachdem zuvor lediglich 1.5 bis 3.5 Prozent avisiert worden waren. Die bereinigte operative Marge soll bei rund 15 Prozent liegen. Beim bereinigten Gewinn je Vorzugsaktie stellt das Management währungsbereinigt ein Plus im mittleren einstelligen Prozentbereich in Aussicht. Die höheren Rohstoffkosten, insbesondere im Klebstoffgeschäft, bleiben allerdings eine Belastung. Doch die Zuversicht wächst. Nach einem erfolgreichen Start ins Schlussquartal sieht Konzernchef Carsten Knobel eine „sehr gute Chance“, das obere Ende der Umsatzprognose zu erreichen. Auch für 2027 rechnet der 57-jährige Manager mit Wachstum.
Zusätzliche Impulse versprechen Übernahmen. Allein in diesem Jahr hat das Unternehmen fünf Akquisitionen im Gesamtwert von rund fünf Milliarden Euro abgeschlossen. Damit wurde nicht nur das Klebstoffgeschäft um Spezialbeschichtungen und Klebebandlösungen erweitert, sondern auch die Position im Haarpflegemarkt gestärkt. Die Zukäufe sollen bereits in diesem Jahr rund 700 Millionen Euro zum Umsatz beitragen. Bis 2030 erwartet Henkel einen jährlichen Erlösbeitrag von etwa zwei Milliarden Euro. Und der Expansionshunger ist längst nicht gestillt. Knobel betonte, dass weitere Akquisitionen ein fester Bestandteil der Konzernstrategie bleiben.
Das Fünfjahreshoch im Visier
An der Börse kommt die Mischung aus operativer Stärke, steigender Profitabilität und zusätzlichen Wachstumschancen gut an. Die Henkel-Vorzugsaktie hat seit Jahresbeginn mehr als ein Fünftel an Wert gewonnen und befindet sich in einem intakten Aufwärtstrend. Nach dem jüngsten Kursschub rückt nun das Fünfjahreshoch bei 88.50 Euro in den Fokus. Gelingt der Ausbruch über diese charttechnische Hürde, könnte sich die Rallye weiter beschleunigen. Einige Analysten wie jene von Kepler Cheuvreux sehen noch Luft für die Aktie bis auf 95 Euro.
Spekulative Anleger können mit einem Unlimited-Turbo-Call der Société Générale das positive Momentum des DAX-Titels nutzen. Das Produkt, das auf Swiss DOTS kotiert ist, verfügt aktuell über einen Hebel von 4.55. Die Knock-out-Schwelle liegt bei 70.30 Euro und damit knapp ein Fünftel unter dem aktuellen Aktienkurs. Steigt Henkel weiter in Richtung des Fünfjahreshochs oder darüber hinaus, profitieren Anleger überproportional. Allerdings gilt dies ebenso für mögliche Kursverluste. Wird die Knock-out-Schwelle erreicht, endet das Produkt vorzeitig, wobei ein weitgehender Verlust des eingesetzten Kapitals droht.
|Trading Idee Henkel
|Basiswert
|Henkel
|Produktgattung
|Unlimited Turbo-Optionsschein
|Investmentrichtung
|Long
|Emittent
|Société Générale
|ISIN / Valor
|DE000FG1GXU1 / 157968536
|Laufzeit
|Open End
|Stand
|12.11.26 08.30 Uhr
|Kurs Hebelprodukt
|1.79 Franken
|Basispreis variabel
|68.6458 Euro
|Knock-out-Schwelle
|70.3000 Euro
|Hebel
|4.55
|Abstand zum Knock-out
|19.4%
|Stop-Loss
|0.75 Franken
|Ziel
|2.60 Franken (45%)
Disclaimer:
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