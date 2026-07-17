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Sixt Aktie 348141 / DE0007231326

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17.07.2026 09:31:25

Sixt SE St Buy

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sixt vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Der Autovermieter dürfte ein insgesamt solides Zahlenwerk vorlegen, schrieb Michael Kuhn in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Er rechnet mit einem Umsatzplus von 6 Prozent und einem Anstieg des Vorsteuerergebnisses von 8 Prozent./rob/edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Sixt SE St. Buy
Unternehmen:
Sixt SE St. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
70.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26.24%
Analyst Name::
Michael Kuhn 		KGV*:
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