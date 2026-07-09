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09.07.2026 18:24:03

Sixt SE St Buy

Sixt
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sixt vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der Autoverleiher sollte von einer weiter steigenden Reisenachfrage auf den europäischen Märkten profitiert haben, schrieb Constantin Hesse in einem Ausblick am Donnerstag. Auf dem US-Markt dürfte die Nachfrage weiter gut gewesen sein./rob/bek/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 11:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 11:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Sixt SE St. Buy
Unternehmen:
Sixt SE St. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Constantin Hesse 		KGV*:
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