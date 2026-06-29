Sixt 60.30 CHF -0.59% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sixt nach einer Kapitalmarktveranstaltung mit einem Kursziel von 89 Euro auf "Buy" belassen. Das Management des Autovermieters habe sich hinsichtlich der jüngsten Geschäftsentwicklung zuversichtlich gezeigt, schrieb Michael Kuhn in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Im laufenden Quartal liege man im Plan./la/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 08:51 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.