Sixt Aktie 348141 / DE0007231326
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29.06.2026 12:12:43
Sixt SE St Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sixt nach einer Kapitalmarktveranstaltung mit einem Kursziel von 89 Euro auf "Buy" belassen. Das Management des Autovermieters habe sich hinsichtlich der jüngsten Geschäftsentwicklung zuversichtlich gezeigt, schrieb Michael Kuhn in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Im laufenden Quartal liege man im Plan./la/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 08:51 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sixt SE St. Buy
|
Unternehmen:
Sixt SE St.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
89.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
65.20 €
|
Abst. Kursziel*:
36.50%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
65.55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
35.77%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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