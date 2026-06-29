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Sixt Aktie 348141 / DE0007231326

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29.06.2026 12:12:43

Sixt SE St Buy

Sixt
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sixt nach einer Kapitalmarktveranstaltung mit einem Kursziel von 89 Euro auf "Buy" belassen. Das Management des Autovermieters habe sich hinsichtlich der jüngsten Geschäftsentwicklung zuversichtlich gezeigt, schrieb Michael Kuhn in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Im laufenden Quartal liege man im Plan./la/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 08:51 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Sixt SE St. Buy
Unternehmen:
Sixt SE St. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
89.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
65.20 € 		Abst. Kursziel*:
36.50%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
65.55 € 		Abst. Kursziel aktuell:
35.77%
Analyst Name::
Michael Kuhn 		KGV*:
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12:12 Sixt Buy Deutsche Bank AG
26.06.26 Sixt Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.06.26 Sixt Buy Deutsche Bank AG
15.05.26 Sixt Kaufen DZ BANK
14.05.26 Sixt Buy UBS AG
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