Sixt Aktie 348141 / DE0007231326
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13.08.2026 07:30:14
EQS-News: 20. Rekordquartal in Folge: SIXT steigert Halbjahresumsatz um währungsbereinigt 11,3 % auf über zwei Milliarden Euro
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EQS-News: Sixt SE
/ Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
20. Rekordquartal in Folge: SIXT steigert Halbjahresumsatz um währungsbereinigt 11,3 % auf über zwei Milliarden Euro
H1 2026: Wachstum in allen drei Regionen – Flotte diszipliniert ausgebaut – Ergebnis wächst überproportional – Kundenzufriedenheit gesteigert – Prognose für 2026 bestätigt
Pullach, 13. August 2026. SIXT setzt seinen Wachstumskurs konsequent fort: Im ersten Halbjahr 2026 überschreitet das Unternehmen mit 2,12 Mrd. Euro erstmals die Umsatzmarke von zwei Milliarden Euro – ein währungsbereinigtes Plus von 11,3 %, und das in einem weiterhin angespannten Branchenumfeld. Mit dem 20. Rekordquartal im Vergleich zum Vorjahr in Folge bestätigt SIXT zugleich die Jahresprognose von 4,45 bis 4,60 Mrd. Euro Umsatz bei einer EBT-Rendite im Bereich von 10 %.
Alexander Sixt, Co-CEO der Sixt SE: „Die Nachfrage nach unseren Produkten war im ersten Halbjahr stark – wir haben den Konzernumsatz währungsbereinigt um 11,3 % gesteigert, und zwar in allen Regionen: in Deutschland um 10,2 %, im europäischen Ausland um 14,7 %, in Nordamerika um 8,3 %. Ein solches Wachstum ist nicht selbstverständlich, und das Vertrauen unserer Kunden nehmen wir nicht als gegeben hin – wir müssen es uns jeden Tag erneut erarbeiten. Unsere Flotte haben wir bewusst knapper ausgebaut, als die Nachfrage gewachsen ist. Das hat die Auslastung erneut erhöht, und unsere operative Steuerung haben wir weiter optimiert. Zugleich haben wir in mehr Service investiert – mit mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als im Vorjahr. Unser Ergebnis vor Steuern konnten wir überproportional um 39 % steigern. Dieses profitable Wachstum ermöglicht es uns, noch stärker in unsere Marke, in unsere Technologie und in unser Team zu investieren und unsere gute Ausgangslage weiter auszubauen. Mein Dank gilt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an über 2.300 Stationen, die dieses Wachstum jeden Tag möglich machen.“
Dr. Franz Weinberger, CFO der Sixt SE: „Unser profitables Wachstum zeigt sich auch in der Bilanz. Das Eigenkapital liegt mit rund 2,1 Mrd. Euro gut 9 % über dem Vorjahreswert zum 30. Juni 2025 — obwohl wir unseren Aktionärinnen und Aktionären zugleich eine nochmals höhere Dividende ausgezahlt haben. Der Kapitalmarkt teilt dieses Vertrauen: Unsere im Juli platzierte Anleihe über 500 Mio. Euro war mehr als dreifach überzeichnet – zum niedrigsten Spread unserer Unternehmensgeschichte. Unsere Jahresprognose bestätigen wir.“
Prognose für das erste Halbjahr 2026:
Zusatzmaterial zur Meldung:
Datei: SIXT_Pressemitteilung Q2 2026
13.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Sixt SE
|Zugspitzstrasse 1
|82049 Pullach i. Isartal
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)89 74444-5104
|Fax:
|+49 (0)89 74444-85104
|E-Mail:
|investorrelations@sixt.com
|Internet:
|http://ir.sixt.eu
|ISIN:
|DE0007231326, DE0007231334 Sixt Vorzüge, DE000A1K0656 Sixt Namensaktien, DE000A351WB9 Sixt-Anleihe 2023/2027, DE000A3827R4 Sixt-Anleihe 2024/2029, DE000A4DFCK8 Sixt-Anleihe 2025/2030, DE000A46Z700 Sixt-Anleihe 2026/2031
|WKN:
|723132
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|5299004ZME6CSBR7WP07
|EQS News ID:
|2381566
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2381566 13.08.2026 CET/CEST
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