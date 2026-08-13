EQS-News: 20. Rekordquartal in Folge: SIXT steigert Halbjahresumsatz um währungsbereinigt 11,3 % auf über zwei Milliarden Euro

EQS-News: Sixt SE / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

20. Rekordquartal in Folge: SIXT steigert Halbjahresumsatz um währungsbereinigt 11,3 % auf über zwei Milliarden Euro (News mit Zusatzmaterial)



13.08.2026 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



20. Rekordquartal in Folge: SIXT steigert Halbjahresumsatz um währungsbereinigt 11,3 % auf über zwei Milliarden Euro

H1 2026: Wachstum in allen drei Regionen – Flotte diszipliniert ausgebaut – Ergebnis wächst überproportional – Kundenzufriedenheit gesteigert – Prognose für 2026 bestätigt



Pullach, 13. August 2026. SIXT setzt seinen Wachstumskurs konsequent fort: Im ersten Halbjahr 2026 überschreitet das Unternehmen mit 2,12 Mrd. Euro erstmals die Umsatzmarke von zwei Milliarden Euro – ein währungsbereinigtes Plus von 11,3 %, und das in einem weiterhin angespannten Branchenumfeld. Mit dem 20. Rekordquartal im Vergleich zum Vorjahr in Folge bestätigt SIXT zugleich die Jahresprognose von 4,45 bis 4,60 Mrd. Euro Umsatz bei einer EBT-Rendite im Bereich von 10 %.



Alexander Sixt, Co-CEO der Sixt SE: „Die Nachfrage nach unseren Produkten war im ersten Halbjahr stark – wir haben den Konzernumsatz währungsbereinigt um 11,3 % gesteigert, und zwar in allen Regionen: in Deutschland um 10,2 %, im europäischen Ausland um 14,7 %, in Nordamerika um 8,3 %. Ein solches Wachstum ist nicht selbstverständlich, und das Vertrauen unserer Kunden nehmen wir nicht als gegeben hin – wir müssen es uns jeden Tag erneut erarbeiten. Unsere Flotte haben wir bewusst knapper ausgebaut, als die Nachfrage gewachsen ist. Das hat die Auslastung erneut erhöht, und unsere operative Steuerung haben wir weiter optimiert. Zugleich haben wir in mehr Service investiert – mit mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als im Vorjahr. Unser Ergebnis vor Steuern konnten wir überproportional um 39 % steigern. Dieses profitable Wachstum ermöglicht es uns, noch stärker in unsere Marke, in unsere Technologie und in unser Team zu investieren und unsere gute Ausgangslage weiter auszubauen. Mein Dank gilt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an über 2.300 Stationen, die dieses Wachstum jeden Tag möglich machen.“



Dr. Franz Weinberger, CFO der Sixt SE: „Unser profitables Wachstum zeigt sich auch in der Bilanz. Das Eigenkapital liegt mit rund 2,1 Mrd. Euro gut 9 % über dem Vorjahreswert zum 30. Juni 2025 — obwohl wir unseren Aktionärinnen und Aktionären zugleich eine nochmals höhere



Prognose für das erste Halbjahr 2026: Konzernumsatz: 4,45-4,60 Mrd. Euro

4,45-4,60 Mrd. Euro EBT-Rendite: im Bereich von 10 % Highlights erstes Halbjahr 2026: Wachstum in allem drei Regionen. Entgegen dem Branchentrend wuchs SIXT in jedem regionalen Segment und baute seine Marktposition weiter aus: Deutschland +10,2 % (586,7 Mio. Euro), Europa +14,7 % (859,8 Mio. Euro), getragen insbesondere von der starken Nachfrage nach beliebten Urlaubszielen in der Mittelmeerregion. Nordamerika wuchs trotz schwachen Konsumklimas währungsbereinigt um 8,3 % (665,9 Mio. Euro).

Premium-Flotte gestärkt. Die Premiumflotte ist so gross wie nie zuvor: Gegenüber dem Vorjahreszeitraum stehen rund 25.000 zusätzliche Premiumfahrzeuge bereit. Ihr wertmässiger Anteil an den Einflottungen stieg im zweiten Quartal auf 62 % (Q2 2025: 54 %) — rechtzeitig zur wichtigen Sommersaison.

Flotte diszipliniert innerhalb der Nachfrage ausgebaut. Die durchschnittliche Flottengrösse stieg um 9,0 % auf 199.900 Fahrzeuge und damit unterproportional zum währungsbereinigten Umsatzwachstum von 11,3 %. So kann SIXT Wachstum und Auslastung gleichzeitig steigern.

Servicequalität und Kundenzufriedenheit gesteigert. SIXT hat im ersten Halbjahr weiter in die Qualität des Kundenerlebnisses investiert – in Produkt, Technologie, Callcenter und den Aufbau der Beschäftigten um mehr als 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Kundenzufriedenheit lag erneut über dem Vorjahresniveau.

Premium-Netzwerk erweitert. Gemeinsam mit seinen Franchisepartnern betreibt SIXT weltweit über 2.300 Stationen – 176 mehr als zum 30. Juni 2025. Rechtzeitig zur Reisesaison sind darunter weitere Stationen in Italien und Spanien. Bereits über 500 Stationen erscheinen im neuen Design. Mit Tunesien kehrt ein beliebtes Urlaubsziel als Franchise-Land ins Netzwerk zurück.

SIXT ONE ausgerollt. Mit dem Rollout in Kanada ist das globale Kundenbindungsprogramm seit dem zweiten Quartal in allen Corporate Countries verfügbar. SIXT ONE ist mehr als ein Bonusprogramm – es ist die Grundlage, um aus Transaktionen digitale Kundenbeziehungen zu machen. Für Kunden bedeutet das: exklusive Member Rates, kostenlose Upgrades und mit Mobile Check-In eine konsequent digitale Vermietung. Für SIXT bedeutet es: höhere Buchungsfrequenz, ein weiterhin wachsender Direktkanal-Anteil – und eine Plattform für strukturell wiederkehrende Umsätze.

Technologie-Plattform ausgebaut. SIXT hat in beiden Quartalen jeweils einen zweistelligen Millionenbetrag in seine digitale Plattform investiert. Im Juni erreichte die Zahl der monatlich aktiven Nutzer der SIXT App erstmals die Millionenmarke; allein im Halbjahr wurde die App rund 2,4 Millionen Mal heruntergeladen (+31 %).

Partnernetzwerk erweitert. AAdvantage-Mitglieder von American Airlines sammeln bei SIXT-Buchungen weltweit Meilen. SIXT ride ist neuer Transferpartner von TUI Musement; hinzu kommen Kooperationen mit HQ Travel und die Ausweitung der Partnerschaft mit Trip.com, das SIXT ride zum Global Strategic Partner ernannt hat. Kennzahlen für das erste Halbjahr 2026: 2.118,2 Mio. Euro Umsatz (+11,3 % währungsbereinigt vs. H1 2025) / Erstmals über zwei Milliarden Euro in einem ersten Halbjahr, getragen von hoher Nachfrage nach Produkten der Marke SIXT

(+11,3 % währungsbereinigt vs. H1 2025) / Erstmals über zwei Milliarden Euro in einem ersten Halbjahr, getragen von hoher Nachfrage nach Produkten der Marke SIXT 199.900 Fahrzeuge durchschnittliche Flottengrösse excl. Franchise (+9,0 % vs. H1 2025) / Diszipliniertes Flottenwachstum unterhalb des Umsatzwachstums bei einem Premium-Anteil der Einflottungen von 62 % im zweiten Quartal

excl. Franchise (+9,0 % vs. H1 2025) / Diszipliniertes Flottenwachstum unterhalb des Umsatzwachstums bei einem Premium-Anteil der Einflottungen von 62 % im zweiten Quartal 259,8 Mio. Euro Corp. EBITDA (+18,0 % vs. H1 2025) / Operative Profitabilität weiter gesteigert

(+18,0 % vs. H1 2025) / Operative Profitabilität weiter gesteigert 125,1 Mio. Euro EBT (+39,4 % vs. H1 2025) / Das Wachstum kommt im Ergebnis an H1 2026: Wachstum in allen drei Regionen – Flotte diszipliniert ausgebaut – Ergebnis wächst überproportional – Kundenzufriedenheit gesteigert – Prognose für 2026 bestätigtSIXT setzt seinen Wachstumskurs konsequent fort: Im ersten Halbjahr 2026 überschreitet das Unternehmen mit 2,12 Mrd. Euro erstmals die Umsatzmarke von zwei Milliarden Euro – ein währungsbereinigtes Plus von 11,3 %, und das in einem weiterhin angespannten Branchenumfeld. Mit dem 20. Rekordquartal im Vergleich zum Vorjahr in Folge bestätigt SIXT zugleich die Jahresprognose von 4,45 bis 4,60 Mrd. Euro Umsatz bei einer EBT-Rendite im Bereich von 10 %.: „Die Nachfrage nach unseren Produkten war im ersten Halbjahr stark – wir haben den Konzernumsatz währungsbereinigt um 11,3 % gesteigert, und zwar in allen Regionen: in Deutschland um 10,2 %, im europäischen Ausland um 14,7 %, in Nordamerika um 8,3 %. Ein solches Wachstum ist nicht selbstverständlich, und das Vertrauen unserer Kunden nehmen wir nicht als gegeben hin – wir müssen es uns jeden Tag erneut erarbeiten. Unsere Flotte haben wir bewusst knapper ausgebaut, als die Nachfrage gewachsen ist. Das hat die Auslastung erneut erhöht, und unsere operative Steuerung haben wir weiter optimiert. Zugleich haben wir in mehr Service investiert – mit mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als im Vorjahr. Unser Ergebnis vor Steuern konnten wir überproportional um 39 % steigern. Dieses profitable Wachstum ermöglicht es uns, noch stärker in unsere Marke, in unsere Technologie und in unser Team zu investieren und unsere gute Ausgangslage weiter auszubauen. Mein Dank gilt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an über 2.300 Stationen, die dieses Wachstum jeden Tag möglich machen.“: „Unser profitables Wachstum zeigt sich auch in der Bilanz. Das Eigenkapital liegt mit rund 2,1 Mrd. Euro gut 9 % über dem Vorjahreswert zum 30. Juni 2025 — obwohl wir unseren Aktionärinnen und Aktionären zugleich eine nochmals höhere Dividende ausgezahlt haben. Der Kapitalmarkt teilt dieses Vertrauen: Unsere im Juli platzierte Anleihe über 500 Mio. Euro war mehr als dreifach überzeichnet – zum niedrigsten Spread unserer Unternehmensgeschichte. Unsere Jahresprognose bestätigen wir.“ Zusatzmaterial zur Meldung:



Datei: SIXT_Pressemitteilung Q2 2026



13.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News