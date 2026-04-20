FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Sixt vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 90 Euro belassen. Dirk Schlamp rechnete in einem am Montag vorliegenden Ausblick mit soliden Resultaten des Autovermieters. Das Nachfrageumfeld bleibe insgesamt robust. Reisen dürfte für viele Konsumenten weiterhin eine hohe Priorität besitzen. In den USA erwartet der Experte, dass Sixt den Fokus unverändert auf eine disziplinierte Flottensteuerung und Profitabilität legt, anstatt Wachstum um jeden Preis anzustreben./rob/la/gl;