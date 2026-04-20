Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’247 0.1%  SPI 20’041 0.1%  Dow 52’550 -0.2%  DAX 25’064 0.0%  Euro 0.9260 0.4%  EStoxx50 6’261 -0.1%  Gold 4’013 -2.4%  Bitcoin 50’875 -1.4%  Dollar 0.8121 0.4%  Öl 79.1 4.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Rheinmetall345850DocMorris4261528
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
JMP Securities bleibt zuversichtlich: Darum übersteht die Microsoft-Aktie die Software-Flaute
Novo Nordisk-Aktie stabil: Neue Daten könnten Basis verbreitern
Zwischen Euphorie und Skepsis: Siemens Energy-Aktie spaltet die Analystenzunft
Der Unterschied liegt im Design
Kalter Empfang an der Börse: SMAG-Aktie fällt deutlich unter Emissionspreis
Suche...

Sixt Aktie 348141 / DE0007231326

64.10
CHF
-0.25
CHF
-0.39 %
16:45:21
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.07.2026 14:35:44

Sixt SE St Kaufen

Sixt
65.12 CHF -0.37%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Sixt vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 90 Euro belassen. Dirk Schlamp rechnete in einem am Montag vorliegenden Ausblick mit soliden Resultaten des Autovermieters. Das Nachfrageumfeld bleibe insgesamt robust. Reisen dürfte für viele Konsumenten weiterhin eine hohe Priorität besitzen. In den USA erwartet der Experte, dass Sixt den Fokus unverändert auf eine disziplinierte Flottensteuerung und Profitabilität legt, anstatt Wachstum um jeden Preis anzustreben./rob/la/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 11:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 12:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Sixt SE St. Kaufen
Unternehmen:
Sixt SE St. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
70.10 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
70.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Dirk Schlamp 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Sixt SE St.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten