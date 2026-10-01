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Siemens Aktie 827766 / DE0007236101

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02.10.2026 11:51:37

Siemens Kaufen

Siemens
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Siemens beim fairen Aktienwert von 330 Euro auf "Kaufen" belassen. Die DZ-Experten widmeten sich am Freitag der "fortschreitenden Verschmelzung der physischen Produktion (OT) mit der IT-Ebene". Wenn die Siemens-Plattform Xcelerator zu wiederkehrenden Umsätzen und nachhaltig steigenden SaaS-Margen führe, sollte das Ziel Umsatzverdopplung im Digitalgeschäft bis 2030 erreicht werden, glaubt Alexander Hauenstein./rob/ag/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 10:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 11:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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