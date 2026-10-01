Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
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Siemens Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Siemens beim fairen Aktienwert von 330 Euro auf "Kaufen" belassen. Die DZ-Experten widmeten sich am Freitag der "fortschreitenden Verschmelzung der physischen Produktion (OT) mit der IT-Ebene". Wenn die Siemens-Plattform Xcelerator zu wiederkehrenden Umsätzen und nachhaltig steigenden SaaS-Margen führe, sollte das Ziel Umsatzverdopplung im Digitalgeschäft bis 2030 erreicht werden, glaubt Alexander Hauenstein./rob/ag/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 11:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens AG Kaufen
|
Unternehmen:
Siemens AG
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Kaufen
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Kurs*:
274.60 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Kaufen
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Kurs aktuell:
274.95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Alexander Hauenstein
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KGV*:
-
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