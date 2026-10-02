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Siemens Aktie 827766 / DE0007236101

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02.10.2026 09:29:00

Siemens Aktie News: Siemens am Freitagvormittag stärker

Siemens Aktie News: Siemens am Freitagvormittag stärker

Die Aktie von Siemens gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Siemens-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 272,25 EUR.

Siemens
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Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 272,25 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'036 Punkten notiert. Bei 272,55 EUR erreichte die Siemens-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 271,90 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens-Aktie belief sich zuletzt auf 43'836 Aktien.

Am 28.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 291,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens-Aktie. Bei 198,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,27 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Siemens-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,35 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,62 EUR aus. Am 06.08.2026 hat Siemens in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,93 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens ein EPS von 2,61 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 20.79 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.38 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2026 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 18.11.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens ein EPS in Höhe von 11,23 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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