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Siemens Aktie 827766 / DE0007236101

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02.10.2026 12:29:00

Siemens Aktie News: Anleger schicken Siemens am Mittag ins Plus

Siemens Aktie News: Anleger schicken Siemens am Mittag ins Plus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Siemens. Zuletzt stieg die Siemens-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 273,10 EUR.

Siemens
258.44 CHF -0.18%
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Um 12:28 Uhr sprang die Siemens-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 273,10 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'116 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Siemens-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 275,80 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 271,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 250'689 Siemens-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 291,70 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens-Aktie somit 6,38 Prozent niedriger. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 198,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,50 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 5,35 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,62 EUR. Am 06.08.2026 hat Siemens in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Siemens hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,93 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,61 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 20.79 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.38 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 12.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 18.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je Siemens-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 11,23 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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