Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
02.10.2026 16:29:00
Siemens Aktie News: Siemens gewinnt am Freitagnachmittag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Siemens. Zuletzt ging es für das Siemens-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 277,70 EUR.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 277,70 EUR zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'276 Punkten notiert. Die Siemens-Aktie zog in der Spitze bis auf 277,85 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 271,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens-Aktien beläuft sich auf 565'988 Stück.
Am 28.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 291,70 EUR an. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 4,80 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 198,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens-Aktie derzeit noch 28,70 Prozent Luft nach unten.
Nach 5,35 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,62 EUR je Siemens-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens am 06.08.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,93 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 2,61 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 20.79 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 19.38 Mrd. EUR umgesetzt.
Voraussichtlich am 12.11.2026 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 18.11.2027 werfen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 11,23 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie
Deutsche Bank AG: Siemens-Aktie erhält Hold
Siemens-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats September
DAX 40-Wert Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Siemens von vor 3 Jahren abgeworfen
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Siemens AG
|
02.10.26
|Siemens Aktie News: Siemens gewinnt am Freitagnachmittag (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Siemens Aktie News: Anleger schicken Siemens am Mittag ins Plus (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Siemens Aktie News: Siemens am Freitagvormittag stärker (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX verliert zum Handelsende (finanzen.ch)
|
01.10.26
|DAX aktuell: DAX legt zum Ende des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
01.10.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: So entwickelt sich der LUS-DAX nachmittags (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX verbucht Abschläge (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Verluste in Europa: STOXX 50 zeigt sich mittags schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Siemens AG
|02.10.26
|Siemens Kaufen
|DZ BANK
|01.10.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|24.09.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.26
|Siemens Kaufen
|DZ BANK
|01.10.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|24.09.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.26
|Siemens Kaufen
|DZ BANK
|29.09.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|24.09.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|Siemens Kaufen
|DZ BANK
|07.07.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|20.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|27.03.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|01.10.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street beendet Handel in Grün -- SMI geht mit Plus ins Wochenende -- DAX letztlich deutlich fester -- Asiens Börsen fallen schlussendlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten mit Gewinnen. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.