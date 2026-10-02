Siemens Aktie News: Siemens gewinnt am Freitagnachmittag

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 277,70 EUR zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'276 Punkten notiert. Die Siemens-Aktie zog in der Spitze bis auf 277,85 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 271,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens-Aktien beläuft sich auf 565'988 Stück.

Am 28.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 291,70 EUR an. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 4,80 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 198,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens-Aktie derzeit noch 28,70 Prozent Luft nach unten.

Nach 5,35 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,62 EUR je Siemens-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens am 06.08.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,93 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 2,61 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 20.79 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 19.38 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 12.11.2026 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 18.11.2027 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 11,23 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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