Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
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Siemens Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens auf "Overweight" belassen. Die hauseigene halbjährliche Umfrage zum Investitionsverhalten habe die guten Nachfrageaussichten in den Bereichen KI-Rechenzentren, Halbleiter und im breiteren Hardware- und KI-Infrastrukturkomplex untermauert, schrieb Phil Buller am Mittwoch. Er sieht auch die positive Einschätzung des Investitionsgütersektors und die Einstufungen von Siemens, Siemens Energy, Legrand, Nexans, Atlas Copco, IMI, Oxford Instruments und Bergbauausrüstern bestätigt./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens AG Overweight
|
Unternehmen:
Siemens AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
276.50 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
276.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Phil Buller
|
KGV*:
-
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