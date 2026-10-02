Kaufen-Analyse: DZ BANK bewertet Siemens-Aktie

Die DZ Bank hat Siemens beim fairen Aktienwert von 330 Euro auf "Kaufen" belassen. Die DZ-Experten widmeten sich am Freitag der "fortschreitenden Verschmelzung der physischen Produktion (OT) mit der IT-Ebene". Wenn die Siemens-Plattform Xcelerator zu wiederkehrenden Umsätzen und nachhaltig steigenden SaaS-Margen führe, sollte das Ziel Umsatzverdopplung im Digitalgeschäft bis 2030 erreicht werden, glaubt Alexander Hauenstein.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Siemens-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:27 Uhr in Grün und gewann 0.4 Prozent auf 273.10 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 267’982 Siemens-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein kletterte auf Jahressicht 2026 um 16.6 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 10:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 11:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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