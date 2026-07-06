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Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006

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07.07.2026 07:42:45

Siemens Healthineers Neutral

Siemens Healthineers
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 51 auf 38 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Mehrere Risikofaktoren belasteten weiterhin die Marktstimmung für den Medizintechnikkonzern, darunter die Schwäche im Diagnostikbereich, die anhaltende Ausgliederung der Anteile der Mutter Siemens, der Inflationsdruck und das unsichere China-Geschäft, schrieb Graham Doyle am Montagabend. Diese Probleme seien zwar weitgehend im Aktienkurs eingepreist, ihre Lösung vor 2027 aber unwahrscheinlich./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 17:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Neutral
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Siemens Healthineers AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
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