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Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006

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03.08.2026 14:35:10

Siemens Healthineers Overweight

Siemens Healthineers
36.40 CHF 5.61%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 54,30 auf 57,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Gestiegene Sektor-Multiplikatoren überlagerten in seinem Modell die für den Medizintechnikkonzern gesenkten Schätzungen, schrieb David Adlington in einer am Montag vorliegenden Studie. Fundamental betrachtet wirke die Bewertung der Aktie attraktiv, wobei die Siemens-Beteiligung mittelfristig eine Belastung bleibe./rob/tih/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 12:17 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 12:23 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Overweight
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
57.40 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
39.03 € 		Abst. Kursziel*:
47.07%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
38.98 € 		Abst. Kursziel aktuell:
47.26%
Analyst Name::
David Adlington 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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