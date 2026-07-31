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Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006

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31.07.2026 10:49:41

Siemens Healthineers Outperform

Siemens Healthineers
34.61 CHF -0.21%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Alles in allem hat Analystin Natalia Webster laut einer am Freitag vorliegenden Schnelleinschätzung eine leicht negative Kursreaktion erwartet. Sie verwies auf die starke Kursentwicklung in der Woche vor dem Quartalsbericht und auf die durchwachsene Prognoseänderung des Medizintechnikkonzerns. Die bestätigte Prognose für das bereinigte Ergebnis je Aktie und das starke Auftrags/Umsatz-Verhältnis seien durch die schwächere Entwicklung im Bereich Diagnostik samt deshalb gesenkter Konzernumsatzprognose für das Geschäftsjahr 2025/26 relativiert worden, schrieb sie./ck/rob/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 02:21 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 02:21 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Outperform
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
45.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
37.04 € 		Abst. Kursziel*:
21.49%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
36.77 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22.38%
Analyst Name::
Natalia Webster 		KGV*:
-
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