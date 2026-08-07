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Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006

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Aktienbewertung 07.08.2026 12:43:44

Siemens Healthineers-Aktie: DZ BANK vergibt Kaufen

Siemens Healthineers-Aktie: DZ BANK vergibt Kaufen

Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der Siemens Healthineers-Aktie durch DZ BANK liegen vor.

Siemens Healthineers
36.70 CHF -0.29%
Kaufen Verkaufen

Die DZ Bank hat Siemens Healthineers bei einem fairen Aktienwert von 53 Euro auf "Kaufen" belassen. Im Fokus der Telefonkonferenz habe das Geschäftsjahr 2027 gelegen, das zum Übergangsjahr werde, schrieb Sven Kürten am Freitag in seinem Resümee des Quartalsberichts. "Wichtige Kurstreiber bleiben die Technologieführerschaft bei Photon-Counting-CT und Theranostik."/rob/ag/mis

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Siemens Healthineers-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Aktie notierte um 12:27 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1.4 Prozent auf 39.63 EUR zu. 234’008 Siemens Healthineers-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Das Papier fiel seit Beginn des Jahres 2026 um 9.7 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: testing / Shutterstock.com,Mark III Photonics / Shutterstock.com
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