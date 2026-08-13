DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siemens Healthineers von vor 5 Jahren verloren

Am 13.08.2021 wurden Siemens Healthineers-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 59.46 EUR. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die Siemens Healthineers-Aktie investiert hat, hat nun 1.682 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Siemens Healthineers-Aktie auf 39.03 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 65.64 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 34.36 Prozent.

Am Markt war Siemens Healthineers jüngst 44.31 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der Siemens Healthineers-Papiere an der Börse XETRA war der 16.03.2018. Der erste festgestellte Kurs eines Siemens Healthineers-Anteils lag damals bei 29.10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch