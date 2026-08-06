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Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006

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Hochrechnung 06.08.2026 10:02:29

DAX 40-Wert Siemens Healthineers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Siemens Healthineers-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

DAX 40-Wert Siemens Healthineers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Siemens Healthineers-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Siemens Healthineers-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Siemens Healthineers
36.70 CHF -0.29%
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Siemens Healthineers-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 49.29 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die Siemens Healthineers-Aktie investiert hätte, hätte er nun 202.881 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.08.2026 gerechnet (39.24 EUR), wäre das Investment nun 7’961.05 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 20.39 Prozent.

Jüngst verzeichnete Siemens Healthineers eine Marktkapitalisierung von 43.65 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Siemens Healthineers-Anteils fand am 16.03.2018 an der Börse XETRA statt. Ein Siemens Healthineers-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 29.10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: testing / Shutterstock.com
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