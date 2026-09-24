DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siemens Healthineers von vor einem Jahr verloren

Das Siemens Healthineers-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 46.43 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2.154 Siemens Healthineers-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 80.12 EUR, da sich der Wert einer Siemens Healthineers-Aktie am 23.09.2026 auf 37.20 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 19.88 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Siemens Healthineers eine Marktkapitalisierung von 41.89 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Siemens Healthineers-Papiere fand am 16.03.2018 an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die Siemens Healthineers-Aktie bei 29.10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch