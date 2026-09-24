Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Siemens Healthineers-Investition im Blick
|
24.09.2026 10:02:04
DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siemens Healthineers von vor einem Jahr verloren
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Siemens Healthineers-Einstiegs gewesen.
Das Siemens Healthineers-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 46.43 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2.154 Siemens Healthineers-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 80.12 EUR, da sich der Wert einer Siemens Healthineers-Aktie am 23.09.2026 auf 37.20 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 19.88 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete Siemens Healthineers eine Marktkapitalisierung von 41.89 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Siemens Healthineers-Papiere fand am 16.03.2018 an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die Siemens Healthineers-Aktie bei 29.10 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Siemens Healthineers AG
|
22.09.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht schlussendlich Zuschläge (finanzen.ch)
|
22.09.26
|XETRA-Handel: DAX letztendlich mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
22.09.26
|TecDAX aktuell: Am Nachmittag Gewinne im TecDAX (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX nachmittags im Plus (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Pluszeichen in Frankfurt: Das macht der DAX nachmittags (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX-Anleger greifen zum Start des Dienstagshandels zu (finanzen.ch)
|
21.09.26
|EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information (EQS Group)