Energizer Holdings Aktie 28453383 / US29272W1099
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05.08.2026 08:12:47
Siemens Energy gewinnt: Wachstum zieht an - Gamesa schreibt wieder schwarze Zahlen
Siemens Energy hat auch in seinem dritten Geschäftsquartal von der boomenden Nachfrage nach Gasturbinen und Stromnetztechnologie profitiert.
Mit einer Ergebnisverbesserung um mehr als 500 Millionen Euro trug dazu vornehmlich die Windenergietochter Gamesa bei, die erstmals seit 2022 wieder einen Überschuss ablieferte und keine roten Zahlen schrieb. Konzernweit erzielte Siemens Energy eine bereinigte Marge von 14,2 Prozent - das sind 9,1 Punkte mehr als im Vorjahr und 1,9 Punkte mehr als von Analysten geschätzt.
Siemens Energy bestätigte die im April angehobene Prognose 2025/26, wonach der Umsatz vergleichbar um 14 bis 16 Prozent wachsen und die operative Marge 10 bis 12 Prozent erreichen soll. Die Marge tendiere dabei zum oberen Ende, hiess es.Im vorbörslichen Tradegate-Handel notiert die Siemens Energy-Aktie zeitweise 2,42 Prozent höher bei 156,80 Euro.
DOW JONES
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