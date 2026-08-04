Ausblick: Siemens Energy öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Siemens Energy stellt am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,17 EUR. Das entspräche einem Zuwachs von 64,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,710 EUR erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 14,89 Prozent auf 11,20 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy noch 9,75 Milliarden EUR umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 24 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,37 EUR im Vergleich zu 1,63 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 23 Analysten durchschnittlich bei 44,01 Milliarden EUR, gegenüber 39,08 Milliarden EUR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch