STOXX-Handel: Euro STOXX 50 beendet den Dienstagshandel in der Gewinnzone

Zum Handelsende notierte der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0.97 Prozent stärker bei 6’488.57 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 5.433 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0.300 Prozent auf 6’445.79 Punkte an der Kurstafel, nach 6’426.50 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Dienstag bei 6’490.34 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6’445.79 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, bei 6’412.68 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 04.05.2026, einen Stand von 5’763.61 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 04.08.2025, einen Stand von 5’242.32 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 10.91 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6’490.34 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’376.81 Zählern registriert.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Infineon (+ 3.66 Prozent auf 63.72 EUR), Airbus SE (+ 2.98 Prozent auf 214.20 EUR), Bayer (+ 2.40 Prozent auf 48.25 EUR), Siemens Energy (+ 2.25 Prozent auf 150.86 EUR) und Rheinmetall (+ 2.20 Prozent auf 1’200.80 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil adidas (-2.52 Prozent auf 160.65 EUR), Eni (-1.87 Prozent auf 23.11 EUR), BASF (-1.21 Prozent auf 50.44 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1.19 Prozent auf 514.80 EUR) und Deutsche Börse (-0.94 Prozent auf 264.50 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 6’520’581 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 552.766 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Mitglieder auf

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.11 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch