Micron-Aktie nach Zahlen gefragt: Umsatz und Gewinn über den Prognosen

Im vierten Quartal des Fiskaljahres 2026 verbuchte Micron Technology ein EPS von 33,42 US-Dollar; damit übertrafen die Ergebnisse die Analysten-Prognosen (31,73 US-Dollar). Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,83 US-Dollar je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite erwarteten Experten für das Jahresviertel durchschnittlich einen Wert von 51,34 Milliarden US-Dollar. Tatsächlich meldete der KI-Profiteur 54,23 Milliarden US-Dollar, nach 11,32 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

Micron mit optimistischem Ausblick auf 2027

Der KI-Boom mit steigenden Verkaufspreisen treibt die Geschäfte des US-Speicherchipherstellers Micron unerwartet kräftig an. Der bereinigte Umsatz dürfte im ersten Geschäftsquartal bei 60 bis 63 Milliarden US-Dollar (bis 55,5 Mrd Euro) liegen, teilte das Unternehmen am Mittwochabend nach US-Börsenschluss in Boise (Idaho) mit. Das wären bis zu rund 16 Prozent mehr als im Schlussquartal des abgelaufenen Geschäftsjahres. Analysten rechneten bisher lediglich mit knapp 57 Milliarden Dollar. Auch der angepeilte bereinigte Gewinn je Aktie liegt höher als erwartet.

Der rasante KI-Ausbau von Rechenzentren hat zu einer starken Nachfrage nach IT-Hardware geführt. Besonders Speicherchips sind in den vergangenen Quartalen deutlich im Preis nach oben gesprungen. Davon profitieren grosse Hersteller wie Micron, Samsung Electronics und SK Hynix . Micron steigerte den Umsatz im vergangenen Quartal, das am 3. September endete, um knapp 31 Prozent gegenüber dem Vorquartal - und im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum auf fast das Fünffache. Der Gewinn lag mit 37,7 Milliarden Dollar rund zwölfmal so hoch wie ein Jahr zuvor.

Im laufenden Quartal will Micron-Chef Sanjay Mehrotra den um Sonderposten bereinigten Gewinn je Aktie auf 37,15 bis 39,15 Dollar hochtreiben. Hier hatten Experten zuletzt gut 36,02 Dollar auf dem Zettel - nach 33,42 Dollar im vergangenen Quartal.

Die Bruttomarge - ein Mass für die Profitabilität der Herstellung von Produkten vor Verwaltungs- und Vertriebskosten - dürfte im neuen Dreimonatszeitraum allerdings etwas sinken. Von hohen 87 Prozent dürfte sie auf 86,3 Prozent zurückgehen. Finanzchef Mark Murphy begründete das in einem Analystencall vor allem mit höheren Mitarbeitervergütungen.

Micron-Aktie nach Zahlen leicht im Plus

Die in diesem Jahr bereits sehr stark gelaufene Micron-Aktie legte im vorbörslichen NASDAQ-Handel am Donnerstag zeitweise um 0,46 Prozent auf 1'069,97 US-Dollar zu.

In diesem Jahr hat der Kurs sich bereits fast vervierfacht. Das Rekordhoch von 1.255 Dollar aus dem Juni ist aber aktuell noch etwas entfernt.

Auch andere KI-Profiteure konnten vom Optimismus von Micron zehren, insbesondere Chipwerte, darunter Aktien von Branchenausrüstern wie SUSS MicroTec, die 0,34 Prozent auf 73,65 Euro zulegen. JENOPTIK (+0,48 Prozent auf 42,18 Euro), PVA TePla (+3,65 Prozent auf 34,10 Euro) oder des Waferherstellers Siltronic (+0,12 Prozent auf 81,40 Euro) zeigen sich ebenfalls höher. Gegen Trend Abschläge hinnehmenm muss unterdessen AIXTRON, die Aktie verliert zeitweise 1,34 Prozent auf 37,41 Euro.

Micron gilt als grösster US-Speicherchiphersteller mit seinem Ausblick als ein Gradmesser für die weiteren Aussichten des KI-getriebenen Branchenbooms.

Alexandra Hesse, Claudia Stephan, Redaktion finanzen.ch mit Material von AWP