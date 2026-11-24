Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie betrug an diesem Tag 16.52 GBP. Investoren, die vor 5 Jahren 100 GBP in die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie investierten, hätten nun 6.053 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 215.93 GBP, da sich der Wert eines Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteils am 23.11.2026 auf 35.67 GBP belief. Das entspricht einem Plus von 115.93 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Shell (ex Royal Dutch Shell) belief sich zuletzt auf 201.95 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch