Deutsche Beteiligungs Aktie 21694560 / DE000A1TNUT7
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06.08.2026 10:43:36
Deutsche Beteiligungs Buy
Deutsche Beteiligungs
19.96 CHF -0.13%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Beteiligungs AG nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Das Nettoanlagevermögen je Aktie der Gesellschaft sei im Vergleich zum vorherigen Halbjahr um fünf Prozent gesunken, schrieb Tom Mills in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Grund seien niedrigere Bewertungsansätze./rob/bek/mne;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Beteiligungs AG Buy
|
Unternehmen:
Deutsche Beteiligungs AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
36.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
21.45 €
|
Abst. Kursziel*:
67.83%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
21.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
65.90%
|
Analyst Name::
Tom Mills
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse