EQS-News: Scout24 setzt starke Wachstumsdynamik im zweiten Quartal fort: 20 % Umsatzwachstum, anhaltend zweistelliges organisches Wachstum und 18 % Anstieg des bereinigten EPS

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Scout24 setzt starke Wachstumsdynamik im zweiten Quartal fort: 20 % Umsatzwachstum, anhaltend zweistelliges organisches Wachstum und 18 % Anstieg des bereinigten EPS



06.08.2026 / 07:30 CET/CEST

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Scout24 setzt starke Wachstumsdynamik im zweiten Quartal fort: 20 % Umsatzwachstum, anhaltend zweistelliges organisches Wachstum und 18 % Anstieg des bereinigten EPS Konzernumsatz wächst um 20,0 % in Q2 2026 (H1: +17,0 %); organisches Wachstum 1 bleibt zweistellig (Q2: +10,4 %, H1: +10,5 %)

Subscription-Geschäft im B2B-Bereich mit branchenführendem zweistelligen Umsatzwachstum; ImmoPunkte treiben zusätzliche Monetarisierung und ARPU-Wachstum

Beschleunigter Anstieg der B2C-Subscriptions; neue Membership-Tiers erhöhen die Nachfrage nach höherwertigen Mitgliedschaften

KI-basierte Produkte verbessern zunehmend die Kundenerlebnisse und Workflows sowie die Monetarisierung auf der B2C- und der B2B-Plattform

Starker operativer Leverage im Deutschlandgeschäft bei fortgesetzten Investitionen in Produkte, Technologie und KI (organische ooEBITDA-Marge H1: 63,0 %; +1,6 Pp)

ooEBITDA-Marge von 60,1 % (H1 2026), beeinflusst durch die Konsolidierung des Spaniengeschäfts

Bereinigtes Ergebnis je Aktie (EPS) stieg um 18,8 % (H1 2026) und damit stärker als der Umsatz trotz Konsolidierung des Spaniengeschäfts

Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt München / Berlin, 6. August 2026 Die Scout24-Gruppe hat ihre starke Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2026 fortgesetzt. So stieg der Konzernumsatz im zweiten Quartal um 20,0 %. Dies wurde unterstützt durch die erstmalige Konsolidierung des Spaniengeschäfts über ein vollständiges Quartal. Im ersten Halbjahr erhöhte sich der Umsatz um 17,0 %. Auf organischer Basis blieb Scout24 auf einem zweistelligen Wachstumskurs und steigerte den Umsatz in den ersten sechs Monaten des Jahres um 10,5 %. Das zweistellige organische Wachstum war vor allem auf das starke B2B-Subscription-Geschäft zurückzuführen. Zusätzliche Wachstumsimpulse kamen im Private-Segment aus den B2C-Subscriptions sowie dem Pay-per-Ad-Geschäft. Gleichzeitig stärkte die Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) über die gesamte Plattform hinweg sowohl die Nutzerinteraktion und die Produktnutzung als auch die Monetarisierungsmöglichkeiten in beiden Kundensegmenten. Das EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit stieg im ersten Halbjahr 2026 um 14,6 % auf 223,9 Mio. EUR. Während die berichtete EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit von 60,1 % den erwarteten Konsolidierungseffekt aus dem Spaniengeschäft widerspiegelt, hat sich die Profitabilität im Kerngeschäft weiter verbessert. Bereinigt um die Spanieneffekte erhöhte sich die organische EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit auf 63,0 % und lag damit 1,6 Prozentpunkte über dem Vorjahreswert. Dies unterstreicht die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells von Scout24, den anhaltenden operativen Leverage sowie die Fähigkeit des Unternehmens, Akquisitionen erfolgreich zu integrieren und gleichzeitig deren Profitabilität kontinuierlich zu steigern. 1) Konzernumsatz abzüglich des konsolidierten Umsatzbeitrags des spanischen Geschäfts im Geschäftsjahr 2026 (ab März 2026).



Update zum Agentic OS für Immobilien Die Integration von KI wurde im ersten Halbjahr 2026 weiter forciert. Dies stellt einen weiteren wichtigen Schritt auf dem Weg zur Vision von Scout24 dar, das Agentic Operating System für Immobilien zu werden. KI wird zunehmend über die gesamte Scout24-Plattform hinweg integriert. Damit werden das Kundenerlebnis verbessert, die Workflows automatisiert und zugleich zusätzliche Monetarisierungsmöglichkeiten in beiden Kundensegmenten geschaffen. HeyImmo und die KI-gestützte Filtersuche sind weiter dynamisch gewachsen und etablierten sich als zentrale KI-gestützte Einstiegspunkte für die Immobiliensuche. Im Juni 2026 verzeichnete Scout24 rund 3,3 Millionen KI-gestützte Suchinteraktionen – mehr als das 47-Fache des Vorjahreswerts. Gleichzeitig lag der Referral-Traffic über externe Large Language Models (LLMs) weiterhin bei weniger als 1 % des gesamten Traffic-Volumens. Im Professional-Segment baute die Scout24-Gruppe die KI-Funktionalitäten innerhalb der Membership-Produkte weiter aus. Dazu zählen unter anderem automatisch generierte Immobilienvideos sowie intelligente Funktionen zur Platzierung von Inseraten. Rund 60 % der B2B-Kunden nutzten im Juni 2026 bereits ImmoPunkte, um auf KI-gestützte Produkte zuzugreifen und zusätzliche Monetarisierungsmöglichkeiten auf der Plattform zu erschliessen. Auch die Nutzung von Propstack AI entwickelte sich weiterhin sehr dynamisch. Der Anteil der Kunden, die KI-Funktionen einsetzen, hat sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum verdoppelt, da intelligente Funktionen zunehmend in zentrale Makler-Workflows integriert wurden. Mit der fortschreitenden Integration von KI in den Produkten für Privat- und Geschäftskunden erwartet Scout24, dass sich Kundennutzen, Nutzerinteraktion und Monetarisierung gegenseitig verstärken. Dies erhöht den Wert der Plattform für alle Marktteilnehmer und unterstützt nachhaltiges, langfristiges Wachstum. „Scout24 hat erneut hervorragende Ergebnisse im zweiten Quartal erzielt – mit einem Umsatzwachstum von 20 % und einem anhaltenden zweistelligen organischen Wachstum. Gleichzeitig haben wir begonnen, unsere auf dem Capital Markets Day vorgestellte Strategie umzusetzen, das Agentic OS für Immobilien aufzubauen. Damit schaffen wir bereits konkreten Mehrwert. HeyImmo und unser KI-gestütztes Sucherlebnis sind branchenführend und wachsen exponentiell. Dadurch verbessert sich die Matching-Effizienz unserer Plattform kontinuierlich, die Nutzerinteraktion nimmt zu und Wohnungssuchende finden schneller ihre passende Immobilie – jede Interaktion stärkt unser Intelligence Flywheel. Im Professional-Segment nutzen unsere Kunden zunehmend die in Propstack und unseren Kernmitgliedschaften integrierten KI-Funktionen. Das treibt sowohl die weitere Monetarisierung als auch die verstärkte Nutzung von ImmoPunkten, unserer digitalen Währung für den KI-Einsatz innerhalb unseres Ökosystems, weiter voran. Wir verfügen über eine spannende Produktpipeline, und das, was wir heute sehen, ist erst der Anfang. Künstliche Intelligenz eröffnet Scout24 zusätzliche Wachstumschancen“, kommentiert Ralf Weitz, CEO von Scout24. Nachfrage nach Subscription-Produkten und anhaltendes Kundenwachstum stärken beide Segmente Der Umsatz im Professional-Segment stieg im ersten Halbjahr 2026 um 20,2 % auf 277,6 Mio. EUR (organisch: +11,3 %). Die Subscription-Umsätze erhöhten sich um 26,4 % auf 209,7 Mio. EUR (organisch: +14,2 %) und blieben damit der zentrale Wachstumstreiber des Segments. In Deutschland stiegen die Subscription-Umsätze um 14,4 % auf 180,2 Mio. EUR, getragen von einer erfolgreichen Neukundengewinnung sowie einer stabilen Bestandskundenbasis. Die durchschnittliche Kundenzahl erhöhte sich um 3,6 % auf 24.525. Der Professional-ARPU stieg um 10,4 % auf 1.224 EUR pro Monat. Dazu trugen Upgrades in höherwertige Mitgliedschaften, wertbasierte Preisanpassungen sowie die zunehmende Nutzung von KI-gestützten Produktfunktionen bei, die über ImmoPunkte monetarisiert werden. Die Subscription-Umsätze in Rest of Europe, bestehend aus Spanien und Österreich, beliefen sich auf 29,5 Mio. EUR. Dabei wurde das Spaniengeschäft im zweiten Quartal erstmals über ein vollständiges Quartal konsolidiert. Die Transaction-Enablement-Umsätze stiegen um 4,7 % auf 56,1 Mio. EUR. Ursächlich hierfür waren das anhaltend starke Wachstum der Maklersoftware Propstack sowie der digitalen Bewertungsprodukte und Ökosystem-Produkte, darunter Eigentümer-Leads und Nutzungsdauergutachten. Die Entwicklung der nicht-digitalen Bewertungsdienstleistungen sowie des Geschäfts mit Hypotheken-Leads verlief dagegen moderater. Dies spiegelt den strategischen Fokus auf die Skalierung von Propstack und der digitalen Ökosystem-Produkte wider. Das EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit des Professional-Segments stieg um 17,7 % auf 167,0 Mio. EUR. Während die Segmentmarge von 60,2 % (-1,2 Pp gegenüber dem Vorjahreszeitraum) die Konsolidierung des Spaniengeschäfts berücksichtigt, hat sich die organische EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit im zweiten Quartal 2026 erneut um 2,3 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahrquartal auf einen neuen Höchstwert von 65,4 % verbessert. Dies zeigt, dass das bestehende Geschäft trotz fortlaufender Investitionen weiterhin hohen operativen Leverage erzielt und von einer konsequenten Kostendisziplin profitiert. Das Private-Segment steigerte den Umsatz im ersten Halbjahr 2026 um 8,6 % auf 94,6 Mio. EUR. Treiber waren sowohl die höheren Subscription-Umsätze als auch ein weiterhin starkes Pay-per-Ad-Geschäft. Die Subscription-Umsätze erhöhten sich um 6,2 % auf 55,7 Mio. EUR. Im zweiten Quartal beschleunigte sich das Wachstum sowohl gegenüber dem Vorquartal als auch im Vorjahresvergleich. Besonders hoch blieb die Nachfrage nach SuchenPlus für Miete, während WohnenPlus mit einem Wachstum von rund 60 % im ersten Halbjahr die sehr dynamische Entwicklung fortsetzte. Mit den längeren Laufzeiten schafft WohnenPlus einen steigenden Customer Lifetime Value, weil die Kunden auch über die Immobiliensuche hinaus länger an die Plattform gebunden werden. Gleichzeitig trug die steigende Nutzung höherwertiger Mitgliedschaften zum Anstieg des Private-ARPU um 3,3 % auf 18,1 EUR pro Monat bei. Auch das Pay-per-Ad-Geschäft verzeichnete im ersten Halbjahr erneut ein zweistelliges Wachstum (+11,1 % auf 30,2 Mio. EUR). Ausschlaggebend hierfür waren eine höhere Zahl von Immobilieninseraten auf der Plattform sowie die anhaltend hohe Nachfrage privater Vermieter, da sie ihre Immobilien auch in einem weiterhin herausfordernden Marktumfeld erfolgreich vermarkten. Das EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit im Private-Segment stieg um 6,3 % auf 56,8 Mio. EUR. Die entsprechende Marge belief sich auf 60,1 % (H1 2025: 61,4 %) und reflektiert insbesondere höhere Marketingaufwendungen. Anhaltendes Umsatzwachstum und Ausweitung der organischen Konzernmarge bei gleichzeitigen Investitionen in Produkte, Technologie und KI Die operativen Kosten erhöhten sich im ersten Halbjahr 2026 um 21,0 % auf 160,8 Mio. EUR, was vor allem auf die erstmalige Konsolidierung der spanischen Plattformen zurückzuführen ist. Auf organischer Basis stieg die Kostenbasis um 6,4 % und damit deutlich weniger stark als der organische Umsatzanstieg von 10,5 %. Die unterproportionale Kostenentwicklung verdeutlicht die Kostendisziplin und den operativen Leverage des Geschäfts bei gleichzeitig gezielten Investitionen in Produktentwicklung, KI und Plattforminfrastruktur. Die Personalaufwendungen erhöhten sich um 9,7 % hauptsächlich infolge der Konsolidierung des Spaniengeschäfts. Organisch sind die Personalkosten jedoch aufgrund von Effizienzgewinnen mithilfe von KI zurückgegangen. Die Marketingaufwendungen (+43,7 %) und IT-Kosten (+32,7 %) stiegen vor allem infolge des neu konsolidierten Spaniengeschäfts sowie gezielter Marken- und Produktkampagnen. Auf organischer Basis entwickelten sich die IT-Kosten im ersten Halbjahr weiterhin im mittleren einstelligen Prozentbereich und blieben damit unter dem organischen Umsatzwachstum. Die Einkaufskosten erhöhten sich um 11,2 % insbesondere aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach Daten- und Bewertungsprodukten sowie SCHUFA-Bonitätsprüfungen. Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen um 33,4 %. Ursächlich waren vor allem höhere Aufwendungen für externe Beratungs-, Rechts- und Prüfungsleistungen. Die nichtoperativen Effekte verbesserten sich im ersten Halbjahr 2026 deutlich auf -10,5 Mio. EUR (H1 2025: -35,6 Mio. EUR). Im ersten Quartal hatte die Neubewertung der Rückstellungen für anteilsbasierte Vergütungen infolge des Rückgangs des Aktienkurses zu einem positiven Ergebniseffekt geführt. Dadurch lagen die Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütungen trotz entsprechender Aufwendungen in Höhe von 8,3 Mio. EUR im zweiten Quartal deutlich unter dem Vorjahresniveau. Gleichzeitig fielen weiterhin M&A-bezogene Aufwendungen im Zusammenhang mit der Akquisition der spanischen Plattformen an, insbesondere für Closing-, Post-Closing- und Migrationsaktivitäten. Darüber hinaus erhöhten sich die Reorganisationsaufwendungen gegenüber dem Vorjahresniveau. Das EBITDA stieg um 33,6 % auf 213,4 Mio. EUR. Neben der starken operativen Entwicklung profitierte das EBITDA von den deutlich geringeren nichtoperativen Effekten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das Finanzergebnis verbesserte sich deutlich auf 2,3 Mio. EUR (H1 2025: -8,0 Mio. EUR). Dies war insbesondere auf Erträge aus Venture-Capital- Fonds -Beteiligungen sowie positive Währungseffekte zurückzuführen. Aufgrund der starken operativen Entwicklung und des verbesserten Finanzergebnisses stieg das Ergebnis vor Steuern um 46,9 % und entwickelte sich damit stärker als das EBITDA. Begünstigt durch eine leicht niedrigere Steuerquote gegenüber dem ersten Halbjahr 2025 erhöhte sich das Ergebnis nach Steuern um 47,9 % auf 131,7 Mio. EUR. Wegen des deutlichen Anstiegs des Ergebnisses nach Steuern erhöhte sich das unverwässerte Ergebnis je Aktie im ersten Halbjahr 2026 um 52,0 % auf 1,87 EUR (H1 2025: 1,23). Positiv wirkte sich dabei auch die infolge der laufenden Aktienrückkäufe niedrigere durchschnittliche Aktienanzahl aus. Das bereinigte Ergebnis nach Steuern stieg um 15,7 % auf 138,5 Mio. EUR. Das bereinigte Ergebnis je Aktie, das um bestimmte nichtoperative Effekte normalisiert wird, belief sich im Sechsmonatszeitraum auf 1,97 EUR (H1 2025: 1,65) und lag damit um 18,8 % über dem Vorjahreswert. Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit lag im ersten Halbjahr 2026 bei 120,7 Mio. EUR (H1 2025: 133,5 Mio. EUR). Trotz der positiven operativen Geschäftsentwicklung blieb der Cashflow damit um 9,6 % unter dem Vorjahreswert. Hauptursache waren Mittelabflüsse aus der Inanspruchnahme von LTIP-Rückstellungen in Höhe von 25,4 Mio. EUR (H1 2025: 3,3 Mio. EUR). „Nach mehr als 5 Monaten bei Scout24 hat sich meine Hypothese bestätigt, und ich bin noch stärker von der Qualität unseres Geschäfts und seinem langfristigen Potenzial überzeugt als zu meinem Start. Besonders beeindruckt mich unser konsequenter Fokus auf Produkte und Innovation. Unser finanzieller Erfolg ist das Ergebnis von Produkten, die unseren Kunden einen echten Mehrwert bieten. Im zweiten Quartal zeigt sich erneut, wie sich unsere Strategie in einer starken Geschäftsentwicklung widerspiegelt – mit kräftigem Wachstum, steigenden Margen in Deutschland und einem Anstieg des bereinigten Ergebnisses je Aktie um 19 % im ersten Halbjahr. Unser Professional-Membership-Geschäft ist ein hervorragendes Beispiel für diesen Ansatz. Durch kontinuierliche Innovationen und eine konsequente Ausrichtung an den Bedürfnissen unserer Kunden haben wir ein Geschäft aufgebaut, das branchenführende zweistellige Wachstumsraten erzielt. Unsere erfolgreiche Integration von Akquisitionen bei gleichzeitiger Margensteigerung im Professional-Geschäft stimmt uns zudem zuversichtlich, dass sich auch die Marge unseres Spaniengeschäfts bis 2027 wie geplant verbessern wird. Gemeinsam mit den Wachstumschancen, die wir auf unserem Capital Markets Day vorgestellt haben, sind wir hervorragend positioniert, um auch in den kommenden Jahren nachhaltig zu wachsen, unsere Profitabilität weiter zu steigern und langfristigen Wert für unsere Aktionäre zu schaffen“, sagte Martin Mildner, CFO der Scout24 SE. Mio. EUR Q2 2026 Q2 2025 Veränderung H1 2026 H1 2025 Veränderung Umsatzerlöse 192,7 160,6 +20,0% 372,2 318,2 +17,0 % Professional -Segment 144,0 115,7 +24,5% 277,6 231,0 +20,2 % Private-Segment 48,7 44,9 +8,4% 94,6 87,2 +8,6 % EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit1,2 116,0 101,7 +14,1% 223,9 195,4 +14,6 % Professional-Segment 86,2 73,1 +18,0% 167,0 141,9 +17,7 % Private-Segment 29,8 28,6 +4,1% 56,8 53,5 +6,3 % EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit1,2,3 (%) 60,2 % 63,3 % -3,1 Pp 60,1 % 61,4 % -1,3 Pp Professional-Segment 59,9 % 63,1 % -3,3 Pp 60,2 % 61,4 % -1,2 Pp Private-Segment 61,2 % 63,7 % -2,5 Pp 60,1 % 61,4 % -1,3 Pp EBITDA1 101,0 73,9 +36,7% 213,4 159,8 +33,6 % Ergebnis nach Steuern 63,2 39,0 +61,9% 131,7 89,0 +47,9 % Bereinigtes Ergebnis nach Steuern 71,4 62,6 +14,1% 138,5 119,7 +15,7 % Ergebnis je Aktie (unverwässert, EUR) 0,90 0,54 +67,0% 1,87 1,23 +52,0 % Bereinigtes Ergebnis je Aktie (unverwässert, EUR)4 1,02 0,87 +17,7% 1,97 1,65 +18,8 % 1 Das EBITDA (unbereinigt) ist analog zur Darstellung in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung definiert als das Ergebnis vor Finanzergebnis, Ertragsteuern, Abschreibungen, Wertminderungen und Wertaufholungen.

2 Das EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit entspricht dem EBITDA, bereinigt um nichtoperative Effekte. Hierunter fallen im Wesentlichen Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütung, M&A-Aktivitäten (realisiert und unrealisiert), Reorganisation sowie sonstige nichtoperative Effekte.

3 Die EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit ist definiert als das EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit im Verhältnis zu den Umsatzerlösen.

4 Bereinigt (1) um nichtoperative Effekte, die auch zur Ermittlung des EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit herangezogen werden, (2) um Abschreibungen und Wertminderungen auf im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen erworbene Vermögenswerte sowie (3) um im Finanzergebnis enthaltene Effekte aus Unternehmenszusammenschlüssen wie die Bewertung von Kaufpreisverbindlichkeiten. Vorstand bestätigt Prognose für das Geschäftsjahr 2026 Die Scout24-Gruppe ist überzeugt, ihren Kunden mit ihrem diversifizierten Produktportfolio sowie der fortschreitenden KI-Integration entlang der gesamten Immobilienwertschöpfungskette in unterschiedlichen Marktsituationen einen hohen Mehrwert bieten zu können. Grundlage hierfür ist die konsequente Umsetzung der produkt- und technologiegetriebenen Strategie mit klarem Fokus auf Interkonnektivität und KI. Vor diesem Hintergrund zeigt sich der Vorstand weiterhin zuversichtlich, den Umsatz im Jahr 2026 erneut zu erhöhen und gleichzeitig eine hohe Profitabilität aufrechtzuerhalten. Daher bestätigt der Vorstand seine am 26. Februar 2026 veröffentlichte Prognose erneut und geht von einem Umsatzwachstum von 16–18 % (davon 6–7 Prozentpunkte aus anorganischen Beiträgen im Zusammenhang mit der Spanien-Akquisition)2 aus. Darüber hinaus rechnet der Vorstand mit einer EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit von bis zu 61 % (organisch3 bis zu 64 %). Im ersten Quartal 2026 hatte der Vorstand seine Finanzprognose für das Geschäftsjahr 2026 bereits erstmals bestätigt. 2) Mit Berücksichtigung der (konsolidierten) Umsatzbeiträge von Fotocasa Group S.L.U. (ehemals Adevinta Real Estate S.L.U.) und ihren Tochtergesellschaften im Geschäftsjahr 2026 (seit März 2026) 3) Ohne Berücksichtigung der (konsolidierten) Beiträge von Fotocasa Group S.L.U. (ehemals Adevinta Real Estate S.L.U.) und ihren Tochtergesellschaften im Geschäftsjahr 2026 (seit März 2026) Halbjahresbericht 2026 Eine detaillierte Erläuterung des Geschäftsverlaufs und der Ertragslage findet sich im Halbjahresbericht 2026, der unter www.scout24.com/investor-relations/finanzberichte-praesentationen abrufbar ist. Dort ist auch ein Überblick über die aktuellen und historischen Finanzkennzahlen auf Konzern- und Segmentebene in Tabellenform zu finden. Webcast Scout24 wird heute (6. August 2026) um 15:00 Uhr MESZ einen Webcast mit Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des ersten Halbjahres 2026 abhalten. Die Links zu den Einwahldaten, zur Registrierung sowie zur Aufzeichnung finden sich unter www.scout24.com/investor-relations/finanztermine/finanzkalender. Nächster Termin Scout24 wird die Ergebnisse für das dritte Quartal sowie für den Neunmonatszeitraum 2026 am 4. November 2026 veröffentlichen. Über Scout24 Die Scout24-Gruppe ist ein führendes deutsches Digitalunternehmen. Mit dem Marktplatz ImmoScout24 für Wohn- und Gewerbeimmobilien bringen wir seit über 25 Jahren erfolgreich alle Akteure am Immobilienmarkt zusammen. Mit rund 19 Millionen Nutzenden pro Monat auf der Webseite oder in der App ist ImmoScout24 der Marktführer für die digitale Immobilienvermarktung und -suche. Damit Immobilientransaktionen in Zukunft digital ablaufen können, entwickelt ImmoScout24 kontinuierlich neue Produkte und baut ein vernetztes, datenreiches Ökosystem für Miete, Kauf und Gewerbeimmobilien in Deutschland und Österreich und seit 2026 auch in Spanien auf. Scout24 ist eine europäische Aktiengesellschaft (ISIN: DE000A12DM80, Ticker: G24) und Mitglied im DAX, im Dax 50 ESG sowie im DAX 50 ESG+. Weitere Informationen auf LinkedIn. Ansprechpartner für Investor Relations Filip Lindvall

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