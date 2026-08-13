SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Nachmittag mit Kursplus

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von SCHOTT Pharma zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,5 Prozent auf 22,05 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die SCHOTT Pharma-Aktie bisher bei 22,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 21,30 EUR. Bisher wurden heute 58'259 SCHOTT Pharma-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.08.2025 bei 24,10 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SCHOTT Pharma-Aktie somit 8,51 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 12,62 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SCHOTT Pharma-Aktie 74,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass SCHOTT Pharma-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,174 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete SCHOTT Pharma 0,180 EUR aus. Am 12.08.2026 legte SCHOTT Pharma die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,87 Prozent auf 281.76 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 256.46 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

SCHOTT Pharma wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 10.12.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können SCHOTT Pharma-Anleger Experten zufolge am 18.08.2027 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass SCHOTT Pharma im Jahr 2026 0,967 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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