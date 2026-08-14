SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Freitagvormittag mit grünen Vorzeichen

Um 09:28 Uhr sprang die SCHOTT Pharma-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 22,25 EUR zu. Kurzfristig markierte die SCHOTT Pharma-Aktie bei 22,40 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 22,05 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten SCHOTT Pharma-Aktien beläuft sich auf 4'006 Stück.

Am 27.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,00 EUR. Der aktuelle Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie ist somit 7,87 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 12,62 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die SCHOTT Pharma-Aktie mit einem Verlust von 43,28 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,174 EUR. Im Vorjahr hatte SCHOTT Pharma 0,180 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte SCHOTT Pharma am 12.08.2026. In Sachen EPS wurden 0,26 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SCHOTT Pharma 0,30 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 281.76 Mio. EUR gegenüber 256.46 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

SCHOTT Pharma wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 10.12.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 18.08.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von SCHOTT Pharma.

Von Analysten wird erwartet, dass SCHOTT Pharma im Jahr 2026 0,967 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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