Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’198 -0.3%  SPI 16’911 -0.4%  Dow 47’337 -0.5%  DAX 23’790 -1.4%  Euro 0.9300 -0.1%  EStoxx50 5’614 -1.2%  Gold 3’997 -0.1%  Bitcoin 84’536 -1.8%  Dollar 0.8093 0.2%  Öl 64.1 -1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Mittag um die Kurse der Commodities
Georg Fischer-Aktie trotzdem schwächer: Bis 2030 sollen sämtliche Geschäftsbereiche kräftig wachsen
Uber-Aktie dennoch in Rot: Uber steigert Umsatz und Gewinn
Oerlikon-Aktie in Rot: Wechselkurse bremsen Umsatz im dritten Quartal
Novartis-Aktie fester: Studiendaten bei Nieren- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen werden präsentiert
Suche...

Schaeffler Aktie 146215522 / DE000SHA0100

6.32
CHF
-0.18
CHF
-2.71 %
13:22:17
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

04.11.2025 11:01:10

Schaeffler Neutral

Schaeffler
6.31 CHF -2.98%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schaeffler nach finalen Zahlen mit einem Kursziel von 5,20 Euro auf "Neutral" belassen. Die Resultate hätten die Eckdaten bestätigt, schrieb Juan Perez-Carrascosa am Dienstag./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 07:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Schaeffler AG Neutral
Unternehmen:
Schaeffler AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
5.20 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
6.70 € 		Abst. Kursziel*:
-22.33%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
6.81 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-23.64%
Analyst Name::
Juan Perez-Carrascosa 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse