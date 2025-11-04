Schaeffler Aktie 146215522 / DE000SHA0100
6.32CHF
-0.18CHF
-2.71 %
13:22:17
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
04.11.2025 11:01:10
Schaeffler Neutral
Schaeffler
6.31 CHF -2.98%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schaeffler nach finalen Zahlen mit einem Kursziel von 5,20 Euro auf "Neutral" belassen. Die Resultate hätten die Eckdaten bestätigt, schrieb Juan Perez-Carrascosa am Dienstag./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 07:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schaeffler AG Neutral
|
Unternehmen:
Schaeffler AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
5.20 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
6.70 €
|
Abst. Kursziel*:
-22.33%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
6.81 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-23.64%
|
Analyst Name::
Juan Perez-Carrascosa
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Schaeffler AG
|
12:26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: Das macht der SDAX am Dienstagmittag (finanzen.ch)
|
09:28
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX gibt zum Handelsstart nach (finanzen.ch)
|
03.11.25
|SDAX aktuell: SDAX schliesst im Minus (finanzen.ch)
|
03.11.25