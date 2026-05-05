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Schaeffler Aktie 146215522 / DE000SHA0100

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06.05.2026 15:44:34

Schaeffler Kaufen

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Schaeffler nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 10 Euro belassen. Er sehe Schaeffler sowohl beim Thema Antriebstechnologien als auch beim Zukunftsthema Humanoide gut positioniert, schrieb Michael Punzet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/bek/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 15:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 15:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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