Schaeffler Aktie 146215522 / DE000SHA0100
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Schaeffler Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Schaeffler nach ihrer hauseigenen jährlichen Branchenkonferenz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Der Auto- und Industriezulieferer habe über seine KI-Strategie, Robotik-Partnerschaften und die Aussichten für 2026 informiert, schrieb Jose M Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Schaeffler erwarte, dass der weltweite Markt für humanoide Roboter bis 2030 eine Million Einheiten erreichen werde, und strebe hier einen Marktanteil von 10 bis 12 Prozent sowie einen Umsatz von bis zu einer Milliarde Euro an. Das zweite Quartal sollte dem Experten zufolge saisonal stärker als der solide Jahresauftakt ausfallen. Für die Jahresziele bleibe Schaeffler zuversichtlich./rob/gl/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schaeffler AG Neutral
|
Unternehmen:
Schaeffler AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
10.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
10.34 €
|
Abst. Kursziel*:
-3.29%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
10.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6.54%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Schaeffler AG
|
09:28
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01.06.26
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01.06.26
|EQS-News: Celia Pelaz to become CEO “Defence & New Space” at Schaeffler (EQS Group)
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01.06.26
|EQS-News: Celia Pelaz wird CEO „Defence & New Space“ von Schaeffler (EQS Group)
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31.05.26
|Analysten sehen bei Schaeffler-Aktie Potenzial (finanzen.net)
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29.05.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX klettert zum Ende des Freitagshandels (finanzen.ch)
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29.05.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen am Mittag zu (finanzen.ch)
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Analysen zu Schaeffler AG
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|JP Morgan Chase & Co.
|07:31
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
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|DZ BANK
|06.05.26
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|05.05.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
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|DZ BANK
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|06.05.26
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|UBS AG
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|UBS AG
|07:31
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|05.05.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.04.26
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|30.03.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
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