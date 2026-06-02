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Schaeffler Aktie 146215522 / DE000SHA0100

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02.06.2026 07:31:39

Schaeffler Neutral

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Schaeffler nach ihrer hauseigenen jährlichen Branchenkonferenz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Der Auto- und Industriezulieferer habe über seine KI-Strategie, Robotik-Partnerschaften und die Aussichten für 2026 informiert, schrieb Jose M Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Schaeffler erwarte, dass der weltweite Markt für humanoide Roboter bis 2030 eine Million Einheiten erreichen werde, und strebe hier einen Marktanteil von 10 bis 12 Prozent sowie einen Umsatz von bis zu einer Milliarde Euro an. Das zweite Quartal sollte dem Experten zufolge saisonal stärker als der solide Jahresauftakt ausfallen. Für die Jahresziele bleibe Schaeffler zuversichtlich./rob/gl/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 20:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Schaeffler AG Neutral
Unternehmen:
Schaeffler AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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Analyst Name::
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06.05.26 Schaeffler Kaufen DZ BANK
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