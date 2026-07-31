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Aktienanalysen 31.07.2026 22:30:38

Visa-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juli

Visa-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juli

Was Experten für die Visa-Aktie in Aussicht stellen.

Visa
293.48 CHF -2.25%
Kaufen Verkaufen

Im abgelaufenen Monat haben 17 Experten ihre Analyse der Visa-Aktie abgegeben.

17 Experten stufen die Visa-Aktie als Kauf ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 422,47 USD. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 56,34 USD zum aktuellen NYSE-Kurs der Visa-Aktie von 366,13 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
RBC Capital Markets412,00 USD12,5329.07.2026
UBS AG420,00 USD14,7129.07.2026
JP Morgan Chase & Co.450,00 USD22,9129.07.2026

Redaktion finanzen.ch

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