Schaeffler 7.90 CHF 3.04% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schaeffler nach einem Unternehmensbesuch und einem Gespräch mit dem Finanzchef auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,45 Euro belassen. Wegen sozialer Erwägungen werde die industrielle Einführung von humanoiden Robotern unterschätzt und daher nicht ausreichend gewürdigt, schrieb Vanessa Jeffriess in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Die Expertin ist zunehmend von der einzigartigen Chance für den Automobilzulieferer in diesem Bereich überzeugt./rob/la/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 07:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 07:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.