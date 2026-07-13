Schaeffler Aktie 146215522 / DE000SHA0100
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Schaeffler Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schaeffler nach einem Unternehmensbesuch und einem Gespräch mit dem Finanzchef auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,45 Euro belassen. Wegen sozialer Erwägungen werde die industrielle Einführung von humanoiden Robotern unterschätzt und daher nicht ausreichend gewürdigt, schrieb Vanessa Jeffriess in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Die Expertin ist zunehmend von der einzigartigen Chance für den Automobilzulieferer in diesem Bereich überzeugt./rob/la/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schaeffler AG Buy
|
Unternehmen:
Schaeffler AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
10.45 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
8.60 €
|
Abst. Kursziel*:
21.51%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
8.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.51%
|
Analyst Name::
Vanessa Jeffriess
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Schaeffler AG
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08.07.26
|MDAX-Wert Schaeffler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schaeffler von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
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|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
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06.07.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
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01.07.26
|MDAX-Wert Schaeffler-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schaeffler von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
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30.06.26
|Juni 2026: Experten empfehlen Schaeffler-Aktie mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
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30.06.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Handelsende mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
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|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
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|Jefferies & Company Inc.
|26.06.26
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|Jefferies & Company Inc.
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|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
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|DZ BANK
|14:28
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
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|Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel
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