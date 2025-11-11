Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Schaeffler Aktie 146215522 / DE000SHA0100

11.11.2025
11.11.2025 11:48:02

Schaeffler
6.24 CHF -2.07%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Schaeffler anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 5,50 auf 8,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Auto- und Industriezulieferer habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Michael Punzet am Dienstag in seiner Nachbetrachtung. Schaeffler sollte in den kommenden Quartalen von seiner guten Positionierung nach der Vitesco-Übernahme sowie im Industriegeschäft profitieren. Zusätzliche Impulse erwartet der Experte aus den angekündigten Portfoliooptimierungen und eingeleiteten Kostensenkungsmaßnahmen./rob/la/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 10:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 10:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

