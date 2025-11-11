Schaeffler Aktie 146215522 / DE000SHA0100
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Schaeffler anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 5,50 auf 8,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Auto- und Industriezulieferer habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Michael Punzet am Dienstag in seiner Nachbetrachtung. Schaeffler sollte in den kommenden Quartalen von seiner guten Positionierung nach der Vitesco-Übernahme sowie im Industriegeschäft profitieren. Zusätzliche Impulse erwartet der Experte aus den angekündigten Portfoliooptimierungen und eingeleiteten Kostensenkungsmaßnahmen./rob/la/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schaeffler AG Kaufen
|
Unternehmen:
Schaeffler AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
6.75 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
6.73 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Michael Punzet
|
KGV*:
-
