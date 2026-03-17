Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Porsche vz Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Porsche AG von 43 auf 39 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Das Jahr 2025 sei bei dem Sportwagenbauer von Sondereffekten und einem Absatzrückgang geprägt gewesen, schrieb Tom Narayan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sondereinflüsse ausgegrenzt, impliziere die Prognose für 2026 nun einen Rückgang des bereinigten operativen Ergebnisses (bereinigtes Ebit). Dies überrasche wohl einige Anleger, die auf eine Trendwende gehofft hätten. Der Fokus richte sich nun auf eine Erholung im Jahr 2027, für die aber wohl erst Beweise notwendig seien./rob/tih/stw;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 13:58 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Sector Perform
|
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
39.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
37.15 €
|
Abst. Kursziel*:
4.98%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
37.19 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.87%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
17:58
|Handel in Frankfurt: MDAX schliesst mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
16:29
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
15:58
|XETRA-Handel: MDAX nachmittags mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
12:29
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz präsentiert sich am Dienstagmittag stärker (finanzen.ch)
|
12:26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX bewegt sich mittags im Plus (finanzen.ch)
|
09:29
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Vormittag in Grün (finanzen.ch)
|
09:28
|Handel in Frankfurt: MDAX beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
16.03.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX schlussendlich fester (finanzen.ch)