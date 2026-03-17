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MDAX im Fokus 17.03.2026 17:58:24

Handel in Frankfurt: MDAX schliesst mit Gewinnen

Handel in Frankfurt: MDAX schliesst mit Gewinnen

Der MDAX gewann letztendlich an Wert.

Bechtle
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Zum Handelsende ging es im MDAX im XETRA-Handel um 1.78 Prozent aufwärts auf 29’467.14 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 342.803 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 28’930.61 Zählern und damit 0.073 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (28’951.70 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 29’493.83 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 28’898.65 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht

Der MDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 17.02.2026, bei 31’444.33 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.12.2025, erreichte der MDAX einen Wert von 29’866.36 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.03.2025, bewegte sich der MDAX bei 29’513.43 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Minus von 4.88 Prozent zu Buche. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 32’383.56 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 28’488.77 Punkte.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit Sartorius vz (+ 7.94 Prozent auf 225.60 EUR), Nordex (+ 6.32 Prozent auf 46.08 EUR), Fraport (+ 5.86 Prozent auf 75.85 EUR), thyssenkrupp (+ 5.50 Prozent auf 8.09 EUR) und Schaeffler (+ 4.76 Prozent auf 7.38 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen Delivery Hero (-2.50 Prozent auf 16.35 EUR), Bechtle (-1.55 Prozent auf 30.52 EUR), United Internet (-1.29 Prozent auf 26.08 EUR), CTS Eventim (-1.03 Prozent auf 67.30 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-1.02 Prozent auf 87.65 EUR).

Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7’583’954 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 32.769 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die MDAX-Werte auf

In diesem Jahr weist die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.64 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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