Schaeffler Aktie 146215522 / DE000SHA0100
6.32CHF
-0.18CHF
-2.80 %
10:11:15
BRXC
04.11.2025 08:51:51
Schaeffler Hold
Schaeffler
6.32 CHF -2.80%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schaeffler nach Zahlen mit einem Kursziel von 5,25 Euro auf "Hold" belassen. Wie bereits angedeutet sei das dritte Quartal gut gewesen, schrieb Vanessa Jeffriess am Dienstag. Schaeffler entwickele sich gut. Die Bewertung hält die Expertin aber weiterhin für vergleichsweise zu hoch - trotz eines Hypes um humanoide Roboter. Im Bereich der E-Mobilität habe der Autozulieferer noch viel zu tun./rob/tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schaeffler AG Hold
|
Unternehmen:
Schaeffler AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
5.25 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
6.82 €
|
Abst. Kursziel*:
-22.96%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
6.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-22.74%
|
Analyst Name::
Vanessa Jeffriess
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
