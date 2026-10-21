Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
255.70CHF
9.20CHF
3.73 %
16:44:58
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23.10.2026 14:36:07
Sartorius vz Overweight
Sartorius vz.
258.70 CHF 2.40%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Sartorius von 310 auf 320 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das dritte Quartal habe die Erwartungen erfreulich übertroffen, schrieb Charles Pitman-King am Donnerstag. In der LPS-Sparte Lab Products & Services profitiere der Konzern vom Trend zu KI-gestützter Medikamentenforschung./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 19:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Overweight
|
Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
320.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
276.80 €
|
Abst. Kursziel*:
15.61%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
280.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.29%
|
Analyst Name::
Charles Pitman-King
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Sartorius AG Vz.
|
15:58
|XETRA-Handel So entwickelt sich der TecDAX am Freitagnachmittag (finanzen.ch)
|
15:58
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Freitagnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
12:26
|TecDAX aktuell: TecDAX fällt am Freitagmittag zurück (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwacher Handel: MDAX schwächelt mittags (finanzen.ch)
|
22.10.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX beendet den Handel in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Freundlicher Handel: So entwickelt sich der TecDAX nachmittags (finanzen.ch)
|
22.10.26
|MDAX aktuell: MDAX am Donnerstagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
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|Barclays Capital
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|JP Morgan Chase & Co.
|12:00
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|14:40
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|Deutsche Bank AG
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|Barclays Capital
|13:52
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:00
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:41
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|14:40
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|14:36
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|13:52
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:33
|Sartorius vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|29.01.25
|Sartorius vz. Verkaufen
|DZ BANK
|28.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|15.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
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|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|12:00
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Sartorius AG Vz.
|254.40
|3.20%
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UBS AG
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UBS AG
Nestlé Neutral
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|14:55
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UBS AG
Zurich Insurance Neutral
|14:55
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DZ BANK
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