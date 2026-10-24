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Bilanz statt Zinsniveau 24.10.2026 02:41:00

Immobilienaktien im Fokus: Warum US-REITs trotz Zinstief anders agieren als Vonovia

Immobilienaktien im Fokus: Warum US-REITs trotz Zinstief anders agieren als Vonovia

US-REITs legen trotz höherer Renditen zu, doch Vonovia und andere deutsche Wohnwerte stehen unter Druck: Was trennt die beiden Märkte?

  • US-REITs steigen trotz höherer Anleiherenditen und brechen eine Lehrbuchregel
  • Berliner Politik belastet Vonovia zusätzlich zu den Zinsen
  • Mehrere Termine bis Anfang November könnten Vonovia bewegen

Steigende Zinsen gelten als Gift für Immobilienaktien, doch US-REITs haben sich 2026 dagegen gestemmt. Bei Vonovia ist das Bild ein anderes: Der deutsche Wohnungskonzern leidet unter dem Zinsanstieg und zusätzlich unter der Berliner Debatte über Vergesellschaftung. Der Vergleich zeigt, warum die Lehrbuchregel nicht in allen Märkten gleich greift.

US-REITs widersprechen der Lehrbuchregel

Cohen & Steers kommt in einem Bericht vom Oktober zu dem Schluss, dass die Korrelationen zwischen REIT-Renditen und Änderungen der 10-jährigen US-Staatsanleiherenditen sich wiederholt gewandelt haben und Niveau oder Richtung der Zinsen allein kein verlässlicher Indikator für die Wertentwicklung sind. Das Haus beziffert das Plus der REITs 2026 bis zum 15. September auf 12 Prozent, und das trotz steigender Zinsen.

Laut Hoya Capital liegt die Korrelation zwischen REIT-Renditen und Zinsen auf dem niedrigsten Stand seit etwa vier Jahren. Seth Laughlin, Head of Real Estate Strategy & Research bei Cohen & Steers, rechnete Anfang Oktober im CNBC-Format Property Play für REITs mit einem Gewinnwachstum von rund 9 Prozent in 2026 und rund 8 Prozent in 2027. Er räumte zugleich ein, dass höhere Renditen die Fremdkapitalkosten belasten. Die Befunde beziehen sich allerdings auf den US-Markt und sagen noch nichts darüber, wie einzelne deutsche Bestandshalter dastehen.

Vonovia kämpft mit Finanzierung und Verkäufen

In Deutschland ist das Bild anders. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg am Ende August auf den höchsten Stand seit 15 Jahren, und der Stoxx 600 Real Estate fiel auf den niedrigsten Stand seit Mitte Juli. Die Branche gilt als Bond-Proxy und ist stark fremdfinanziert, deshalb schlagen höhere Zinsen hier direkt durch.

Der Vonovia-Konzern verweist auf vorgezogene Finanzierungen: Im ersten Halbjahr 2026 refinanzierte Vonovia nach eigenen Angaben rund 4,4 Milliarden Euro mit durchschnittlich acht Jahren Laufzeit und einem Euro-Kupon von rund 3,2 Prozent. CFO Philip Grosse sagte zu den Halbjahreszahlen, die Kapitalstruktur bleibe solide, die höheren Finanzierungskosten lägen innerhalb der Planungsannahmen. CEO Luka Mucic erklärte, das Kerngeschäft liefere stark, die verkaufsnahen Segmente kämen im schwierigen Marktumfeld langsamer voran. Die Verkaufsaktivitäten seien eher auf das Jahresende verlagert. Die Prognose für 2026 hat Vonovia mit den Halbjahreszahlen bestätigt. Die Zinsfrage entscheidet sich bei Vonovia damit vor allem an der Finanzierung und am Tempo der Verkäufe, weniger am Tagesgeschäft der Vermietung.

Hinzu kommt ein politischer Sonderfaktor. Nach der Wahl vom 20. September sondieren Linke, Grüne und SPD in Berlin eine Vergesellschaftung grosser Wohnungskonzerne. Vonovia besitzt mit Deutsche Wohnen rund 138'000 Wohnungen in Berlin und Umgebung. Die Bundesregierung will aber Landes-Vergesellschaftungen per Bundesgesetz ausschliessen.

Wichtig für Anleger

Wer Immobilienaktien wegen steigender Zinsen pauschal meidet, übersieht laut den aktuellen US-Daten einen Teil des Bildes. So war Cohen & Steers zufolge die Zinsrichtung in der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die Entwicklung von REITs. Allerdings unterscheiden sich die Sektoren laut Hoya Capital deutlich. Hotels, Rechenzentren und Seniorenimmobilien liefern zweistellige Renditen, während Wohn-REITs wegen Überangebots noch im Minus liegen. Für Anleger spricht das eher für eine Auswahl nach Sektoren als für eine pauschale Wette auf den gesamten REIT-Markt.

Für die Positionierung zählt also weniger die Frage, wohin die Zinsen laufen, als wie gut ein Unternehmen sie verkraftet. Wichtige Prüfgrössen sind das Fälligkeitsprofil der Schulden, also wann welche Kredite zu welchen Konditionen refinanziert werden müssen, ausserdem der Verschuldungsgrad, der Anteil zinsgesicherter Darlehen und die Deckung der Dividende durch den FFO. Wer jedoch am US-Trend teilhaben möchte, sollte bedenken, dass breite REIT-Produkte die grossen Sektorunterschiede verwischen und für Euro-Anleger ein Währungsrisiko hinzukommt.

Als Nächstes stehen die Fed-Sitzung am 28. Oktober und einen Tag später die EZB-Entscheidung an, am 31. Oktober folgt der Parteitag der Linken zu möglichen Koalitionsverhandlungen in Berlin. Vonovia legt laut vorläufigem Kalender am 4. November den Zwischenbericht vor.

Thomas Zoller, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

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