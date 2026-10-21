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Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631

250.00
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3.50
CHF
1.42 %
09:28:04
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23.10.2026 07:33:10

Sartorius vz Outperform

Sartorius vz.
252.47 CHF -0.07%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Sartorius von 220 auf 330 Euro angehoben und die Aktien von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Die Geschäftsentwicklung und der Ausblick sowohl des Labordienstleisters und Pharmazulieferers als auch der Tochter Sartorius Stedim Biotech hätten sich in den vergangenen Quartalen verbessert, schrieb Charles Weston in seiner am Freitag vorliegenden Neubewertung. Aus dem Gegenwind durch die Wechselkurse sei Rückenwind geworden, und das Wachstum sollte sich 2027 beschleunigen. Entsprechend räumt Weston den Aktien beider Unternehmen weiteren Spielraum nach oben ein. Stedim empfiehlt er weiterhin mit "Outperform" und einem ebenfalls angehobenen Kursziel./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 00:25 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 00:43 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Outperform
Unternehmen:
Sartorius AG Vz. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
330.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
280.20 € 		Abst. Kursziel*:
17.77%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
273.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20.61%
Analyst Name::
Charles Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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