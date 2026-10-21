Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
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Sartorius vz Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Sartorius von 220 auf 330 Euro angehoben und die Aktien von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Die Geschäftsentwicklung und der Ausblick sowohl des Labordienstleisters und Pharmazulieferers als auch der Tochter Sartorius Stedim Biotech hätten sich in den vergangenen Quartalen verbessert, schrieb Charles Weston in seiner am Freitag vorliegenden Neubewertung. Aus dem Gegenwind durch die Wechselkurse sei Rückenwind geworden, und das Wachstum sollte sich 2027 beschleunigen. Entsprechend räumt Weston den Aktien beider Unternehmen weiteren Spielraum nach oben ein. Stedim empfiehlt er weiterhin mit "Outperform" und einem ebenfalls angehobenen Kursziel./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Outperform
|
Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
330.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
280.20 €
|
Abst. Kursziel*:
17.77%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
273.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.61%
|
Analyst Name::
Charles Weston
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sartorius AG Vz.
|
22.10.26
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
22.10.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX beendet den Handel in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Freundlicher Handel: So entwickelt sich der TecDAX nachmittags (finanzen.ch)
|
22.10.26
|MDAX aktuell: MDAX am Donnerstagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Schwacher Handel: TecDAX fällt am Donnerstagmittag (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Handel in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX am Mittag (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Schwacher Handel: TecDAX präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Sartorius AG Vz.
|07:33
|Sartorius vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|07:33
|Sartorius vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|07:33
|Sartorius vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|12.10.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.25
|Sartorius vz. Verkaufen
|DZ BANK
|28.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|15.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|22.10.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Sartorius AG Vz.
|251.40
|1.99%
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