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MDAX im Fokus 23.10.2026 17:58:13

Verluste in Frankfurt: MDAX zum Ende des Freitagshandels schwächer

Verluste in Frankfurt: MDAX zum Ende des Freitagshandels schwächer

Der MDAX notierte am fünften Tag der Woche im Minus.

WACKER CHEMIE
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Am Freitag bewegte sich der MDAX via XETRA schlussendlich 0.73 Prozent leichter bei 29’866.80 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 343.135 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.015 Prozent auf 30’090.35 Punkte an der Kurstafel, nach 30’085.87 Punkten am Vortag.

Bei 29’734.80 Einheiten erreichte der MDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 30’144.89 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gab der MDAX bereits um 2.20 Prozent nach. Der MDAX wurde vor einem Monat, am 23.09.2026, mit 31’215.77 Punkten bewertet. Der MDAX notierte noch vor drei Monaten, am 23.07.2026, bei 31’673.72 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 23.10.2025, den Stand von 30’010.29 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 3.59 Prozent abwärts. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Zählern verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell K+S (+ 4.33 Prozent auf 13.00 EUR), Sartorius vz (+ 3.03 Prozent auf 281.80 EUR), Evonik (+ 2.71 Prozent auf 21.26 EUR), Bechtle (+ 2.11 Prozent auf 35.74 EUR) und TAG Immobilien (+ 1.25 Prozent auf 11.38 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen Siltronic (-4.68 Prozent auf 56.00 EUR), WACKER CHEMIE (-4.66 Prozent auf 78.75 EUR), flatexDEGIRO (-3.29 Prozent auf 22.34 EUR), Porsche vz (-3.17 Prozent auf 41.60 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3.05 Prozent auf 49.64 EUR).

Welche MDAX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 5’440’327 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 38.048 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.29 erwartet. Mit 9.41 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Aroundtown SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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