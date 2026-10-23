|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|MDAX im Fokus
|
23.10.2026 17:58:13
Verluste in Frankfurt: MDAX zum Ende des Freitagshandels schwächer
Der MDAX notierte am fünften Tag der Woche im Minus.
Am Freitag bewegte sich der MDAX via XETRA schlussendlich 0.73 Prozent leichter bei 29’866.80 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 343.135 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.015 Prozent auf 30’090.35 Punkte an der Kurstafel, nach 30’085.87 Punkten am Vortag.
Bei 29’734.80 Einheiten erreichte der MDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 30’144.89 Punkten den höchsten Stand markierte.
So bewegt sich der MDAX seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht gab der MDAX bereits um 2.20 Prozent nach. Der MDAX wurde vor einem Monat, am 23.09.2026, mit 31’215.77 Punkten bewertet. Der MDAX notierte noch vor drei Monaten, am 23.07.2026, bei 31’673.72 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 23.10.2025, den Stand von 30’010.29 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 3.59 Prozent abwärts. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Zählern verzeichnet.
Das sind die Tops und Flops im MDAX
Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell K+S (+ 4.33 Prozent auf 13.00 EUR), Sartorius vz (+ 3.03 Prozent auf 281.80 EUR), Evonik (+ 2.71 Prozent auf 21.26 EUR), Bechtle (+ 2.11 Prozent auf 35.74 EUR) und TAG Immobilien (+ 1.25 Prozent auf 11.38 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen Siltronic (-4.68 Prozent auf 56.00 EUR), WACKER CHEMIE (-4.66 Prozent auf 78.75 EUR), flatexDEGIRO (-3.29 Prozent auf 22.34 EUR), Porsche vz (-3.17 Prozent auf 41.60 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3.05 Prozent auf 49.64 EUR).
Welche MDAX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen
Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 5’440’327 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 38.048 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.29 erwartet. Mit 9.41 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Aroundtown SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG
|
23.10.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX zum Ende des Freitagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Freitagnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
22.10.26
|MDAX aktuell: MDAX am Donnerstagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
21.10.26
|MDAX-Wert WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte ein WACKER CHEMIE-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX liegt zum Start im Minus (finanzen.ch)
|
14.10.26
|MDAX-Titel WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine WACKER CHEMIE-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Erste Schätzungen: WACKER CHEMIE gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Bechtle AG
|20.10.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.10.26
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.26
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.09.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.10.26
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.26
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.09.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.10.26
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.26
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.09.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|21.09.26
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.02.26
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|29’876.31
|-0.70%
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX gehen schwächer ins Wochenende -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.