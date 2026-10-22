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22.10.2026 17:58:14
Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX zeigt sich schlussendlich schwächer
Der TecDAX zeigte sich schlussendlich wenig verändert.
Schlussendlich schloss der TecDAX am Donnerstag nahezu unverändert (minus 0.06 Prozent) bei 4’065.39 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 570.571 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0.347 Prozent schwächer bei 4’053.66 Punkten in den Handel, nach 4’067.76 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 4’102.81 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4’034.83 Zählern.
So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche gewann der TecDAX bereits um 1.29 Prozent. Der TecDAX wies vor einem Monat, am 22.09.2026, einen Wert von 4’031.01 Punkten auf. Der TecDAX stand vor drei Monaten, am 22.07.2026, bei 3’789.67 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.10.2025, wurde der TecDAX mit 3’750.39 Punkten gehandelt.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 12.17 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 4’284.41 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3’322.31 Zählern.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX
Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit QIAGEN (+ 4.94 Prozent auf 44.94 EUR), Sartorius vz (+ 4.75 Prozent auf 273.50 EUR), SAP SE (+ 3.21 Prozent auf 215.35 EUR), Deutsche Telekom (+ 2.67 Prozent auf 26.18 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 2.57 Prozent auf 35.10 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil AIXTRON SE (-9.76 Prozent auf 28.93 EUR), Siltronic (-8.70 Prozent auf 58.75 EUR), PVA TePla (-8.38 Prozent auf 27.78 EUR), Elmos Semiconductor (-7.96 Prozent auf 122.60 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-7.66 Prozent auf 51.20 EUR).
TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die Aktie im TecDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die QIAGEN-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 9’033’035 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 232.629 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die TecDAX-Titel auf
In diesem Jahr verzeichnet die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Mit 8.74 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
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