MDAX-Handel aktuell: MDAX beendet den Handel in der Verlustzone

Am Donnerstag ging es im MDAX via XETRA zum Handelsschluss um 1.93 Prozent auf 30’059.46 Punkte abwärts. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 340.168 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0.712 Prozent auf 30’432.68 Punkte an der Kurstafel, nach 30’650.79 Punkten am Vortag.

Bei 30’432.68 Einheiten erreichte der MDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 30’049.61 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

MDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn sank der MDAX bereits um 1.57 Prozent. Der MDAX lag noch vor einem Monat, am 22.09.2026, bei 31’529.91 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.07.2026, stand der MDAX bei 31’982.03 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.10.2025, betrug der MDAX-Kurs 30’007.74 Punkte.

Der Index gab seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2.97 Prozent nach. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell Sartorius vz (+ 4.75 Prozent auf 273.50 EUR), Aroundtown SA (+ 3.02 Prozent auf 1.47 EUR), RTL (+ 0.97 Prozent auf 31.35 EUR), freenet (+ 0.79 Prozent auf 23.10 EUR) und Fraport (+ 0.73 Prozent auf 62.40 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil AIXTRON SE (-9.76 Prozent auf 28.93 EUR), Siltronic (-8.70 Prozent auf 58.75 EUR), Elmos Semiconductor (-7.96 Prozent auf 122.60 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-7.66 Prozent auf 51.20 EUR) und Aurubis (-6.41 Prozent auf 131.50 EUR).

Welche MDAX-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Aroundtown SA-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 4’157’066 Aktien gehandelt. Im MDAX nimmt die Porsche vz-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 37.939 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der MDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4.26 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Aroundtown SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9.41 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch